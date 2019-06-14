Отправленный за решетку Порошенко попросил пощады у Зеленского
Понимая, что количество уголовных дел против него будет
только расти, Порошенко пытается доказать Зеленскому, что может быть полезен. В
эфире телеканала "Прямой" экс-президент пообещал помогать новому
главе государства.
Порошенко чуть ли не клятвенно заверил, что будет использовать для этого все возможные ресурсы. Свое желание помогать Зеленскому бывший президент объясняет со свойственным ему пафосом: помогать президенту политик намерен потому, что хочет скорейшей интеграции Украины в Европу.
Когда речь идет о национальных интересах, внутриполитическая борьба отступает на второй план, объявил Порошенко. "Поэтому все, что я смогу сделать, – я сделаю для того, чтобы и визит в Париж, и визит в Берлин были успешными", – заключил бывший лидер Незалежной.
Эксперты между тем не исключают, что экс-президент получит за свои "подвиги" реальный срок. Бывший замглавы администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов даже назвал примерную дату, когда Порошенко отправят за решетку – это могут быть первые числа июля.
Портнов упорно добивается ареста имущества экс-президента и наказания в виде тюремного срока. Именно по инициативе юриста против Порошенко возбудили уже пять уголовных дел.
Помимо прочего, его обвиняют в государственной измене, коррупции, узурпации судебной власти. Портнов уверяет: компромата на экс-президента хватит еще на десятки дел.
Пока Порошенко выглядит спокойным. На недавнем съезде свой партии он заверил сторонников, что не боится уголовного преследования. Однако обращение к Зеленскому с предложением помощи, больше похожее на жест отчаяния, говорит о том, что у экс-президента все же есть серьезные опасения за свое ближайшее будущее.
Наследник шоумена поделился планами на ближайшее будущее
Звезда удивила поклонников
Артистка выполнила свое обещание
Знаменитость ищет выход из душевного кризиса
Популярные темы форума
Оленевода Собякина в отставку.
Не хочу больше жить!
Женщины!Не помогайте мужчинам!
Отчим пристает . Что делать мне?
Муж не хочет детей.
Муж узнал про любовника
Подруга оказалась лесбиянкой
Среди российских наркоманов пользуются чрезвычайной популярностью футболки "я/мы Иван Голунов"! Как утверждает реклама, в них можно употреблять и продавать наркотики без риска быть арестованным.
Загадочные обьекты
Помогу с деньгами. Пишите!
Милые или дерзкие?
Детей перестали нормально называть
Где недорого отдохнуть летом?
Срочно!
Засорились трубы.
Не поздравляю больше близких с нг и <цензура>. А вы?
Козерог и телец
Вынудить мужа изменить
В России большой процент разводов
сын убил мать,в семье хокеиста,что не так было?Пилила ,что-ли?
Иван Голунов
его друзья не зовут меня на день рождения
Задержка на пять дней
Сайт знакомств
Существует ли бумеранг?
Возбудитель!
Как избавиться от мышей?
Видимся один раз в неделю
Ринопластика
Веснушки это красиво?