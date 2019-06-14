Отправленный за решетку Порошенко попросил пощады у Зеленского

Бывший лидер Украины Петр Порошенко, в отношении которого возбудили уже пять уголовных дел, очень не хочет лишиться свободы. Говорят, что в следственный изолятор экс-президента могут поместить уже в начале июля. Видимо, предчувствуя беду, Порошенко бросился лебезить перед новым главой государства Владимиром Зеленским, пытаясь вымолить пощаду.



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