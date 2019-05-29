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Политика

Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах

Михаил Саакашвили. Фото: www.globallookpress.com
Украинский эксперт Александр Доний рассказал о том, какие доводы стояли за решением нового президента Украины Владимира Зеленского отменить решение своего предшественника Петра Порошенко и вернуть скандальному политику Михаилу Саакашвили гражданство. Разгадка, по его словам, кроется в несправедливости и незаконности указа о лишении бывшего президента Грузии украинского паспорта.
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"Эта история с гражданством Саакашвили – одна из тех крупиц, которые способствовали абсолютному разгрому Порошенко на выборах. Потому что ушедший президент не ассоциировался с справедливостью", – на страницах украинского издания "Главред" написал политолог Александр Доний.

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Михаил Николозович Саакашвили

Михаил Николозович Саакашвили политик

Таким образом, пример с гонениями действующей власти на оппозиционного политика помог Владимиру Зеленскому одержать уверенную победу на выборах. Вдобавок ко всему, за бывшего шоумена голосовали непосредственно сторонники Михаила Саакашвили. И отменой решения Петра Порошенко новый президент Украины заработал себе дополнительных политических очков.

Однако существует опасность, что после возвращения на Украину бывший президент Грузии начнет критиковать уже Владимира Зеленского. "Михаил Саакашвили имеет кипучую энергию, и он не будет сидеть на месте. Он может заниматься политикой на месте, в органах власти, как общественный деятель, журналист, ведя общественно-политическую передачу на одном из украинских телеканалов", – уверен Александр Доний.

"Что касается команды Зеленского, то это вопрос к ним – насколько им нужен Саакашвили в системе власти", – добавил он. Политолог предупредил, что пока все желания сторонников скандального политика видеть его на высокой должности остаются только мечтами.

Таким образом, Владимир Зеленский оказался косвенно обязан Михаилу Саакашвили. Однако этот долг он с лихвой вернул, когда вручил ему паспорт Украины. Теперь отношения между политиками зависят только от их решений.

Автор: Геннадий Куприянов29 мая 2019, 16:52

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя искренняя благодарность тем, кто показал мне прекрасный сайт O︂N︂T︂W︂I︂G︂G︂S︂Y︂.︂C︂O︂M︂/8GFQJGI Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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