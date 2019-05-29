Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах

Украинский эксперт Александр Доний рассказал о том, какие доводы стояли за решением нового президента Украины Владимира Зеленского отменить решение своего предшественника Петра Порошенко и вернуть скандальному политику Михаилу Саакашвили гражданство. Разгадка, по его словам, кроется в несправедливости и незаконности указа о лишении бывшего президента Грузии украинского паспорта.

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