Вскрылась связь Саакашвили с победой Зеленского на выборах
"Эта история с гражданством Саакашвили – одна из тех крупиц, которые способствовали абсолютному разгрому Порошенко на выборах. Потому что ушедший президент не ассоциировался с справедливостью", – на страницах украинского издания "Главред" написал политолог Александр Доний.
Таким образом, пример с гонениями действующей власти на оппозиционного политика помог Владимиру Зеленскому одержать уверенную победу на выборах. Вдобавок ко всему, за бывшего шоумена голосовали непосредственно сторонники Михаила Саакашвили. И отменой решения Петра Порошенко новый президент Украины заработал себе дополнительных политических очков.
Однако существует опасность, что после возвращения на Украину бывший президент Грузии начнет критиковать уже Владимира Зеленского. "Михаил Саакашвили имеет кипучую энергию, и он не будет сидеть на месте. Он может заниматься политикой на месте, в органах власти, как общественный деятель, журналист, ведя общественно-политическую передачу на одном из украинских телеканалов", – уверен Александр Доний.
Зеленский вернул Саакашвили укр. гражданство из справедливости, заявил Кравчук. Сомневаюсь. Вероятнее, предвидя схватку с Порошенко и его станом, команда Зеленского решила вернуть на Украину громогласного и буйного врага Порошенко, много о нем знающего и мечтающего о вендетте.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 мая 2019 г.
"Что касается команды Зеленского, то это вопрос к ним – насколько им нужен Саакашвили в системе власти", – добавил он. Политолог предупредил, что пока все желания сторонников скандального политика видеть его на высокой должности остаются только мечтами.
Таким образом, Владимир Зеленский оказался косвенно обязан Михаилу Саакашвили. Однако этот долг он с лихвой вернул, когда вручил ему паспорт Украины. Теперь отношения между политиками зависят только от их решений.
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