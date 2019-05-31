Володин назвал самый важный майский закон
Наиболее значимым нормативно-правовым актом мая председатель
нижней палаты назвал законопроект об ужесточении наказания за смертельные
дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине пьяных водителей.
"Фактически наказание за "пьяные ДТП" становится таким же, как за
умышленное убийство", – цитирует Володина официальный сайт Госдумы.
В соответствии с документом, в случае гибели человека недобросовестному водителю грозит до 12 лет заключения. А если ДТП унесло жизни двух и более человек, такой автолюбитель может лишиться свободы на срок до 15 лет.
Также спикер отметил работу комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Что касается депутатов, то самыми активными, по мнению Володина, стали единоросс Наталья Боева, коммунист Олег Смолин, представитель фракции ЛДПР Михаил Дегтярев, а также член "Справедливой России" Галина Хованская.
Спикер Госдумы подводит краткие итоги в конце каждого месяца. Так, в апреле Вячеслав Володин особо отметил поправки в 44-ФЗ, упрощающие процедуру государственных и муниципальных закупок и направленные на повышение их качества.
Председатель нижней палаты уверен, что принятые меры будут способствовать эффективной реализации национальных проектов.
А самым важным законом марта Володин назвал повышение пенсий сверх прожиточного минимума для малообеспеченных пенсионеров. Нормативно-правовой акт направлен на поддержку пожилых людей – инвалидов с детства, тех, кто занимался уходом за детьми или получал маленькую зарплату.
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