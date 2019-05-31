Володин назвал самый важный майский закон

В Госдуме подвели краткие итоги уходящего месяца. Спикер нижней палаты Вячеслав Володин выделил самый важный, на его взгляд, законопроект, назвал наиболее активных депутатов и отметил работу одного из думских комитетов.



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