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Экономика

Дума совершенствует систему госзакупок

Фото: www.globallookpress.com
Нижняя палата парламента в четверг, 11 апреля, приняла в первом чтении правительственный законопроект, направленный на совершенствование системы госзакупок. Документ повысит эффективность и оперативность процедур, исключит лишнюю трату времени. 
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"Предусматривается сокращение срока размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с момента внесения изменений в план-график до одного дня, независимо от случая осуществления закупки", – сообщает официальный сайт Госдумы.

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Также документ повышает максимальную цену, при которой возможно проведение аукциона с сокращенным сроком подачи заявок. В случае принятия законопроекта он составит не три, а 50 миллионов рублей. При закупках по строительству, реконструкции, капремонту и сносу сумма увеличивается до 500 миллионов.

Изменения в законодательство о госзакупках позволит заказчику, помимо прочего, изменить срок и цену контрактов. При этом новое соглашение заключать не придется.

Также нормативно-правовой акт предлагает дать заказчику возможность заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки в случае расторжения контракта с победителем, нарушившим условия соглашения.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил несовершенство нынешнего законодательства о закупках. По его словам, без кардинальных изменений невозможна реализация нацпроектов и майского указа президента.

Фото: duma.gov.ru

Накануне парламентарии приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощении процедуры закупок в сфере культуры. Документ смягчает требования к закупкам, допускает привлечение субподрядчиков.

А на пленарном заседании в четверг, 11 апреля, депутаты одобрили во втором чтении поправки в законодательство относительно закупок в сфере детского отдыха. Поставщики должны будут соответствовать определенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги.

Автор: Иван Поляков11 апреля 2019, 14:39

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