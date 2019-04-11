Дума совершенствует систему госзакупок
"Предусматривается сокращение срока размещения
извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом с момента
внесения изменений в план-график до одного дня, независимо от случая
осуществления закупки", – сообщает официальный сайт Госдумы.
Также документ повышает максимальную цену, при которой возможно проведение аукциона с сокращенным сроком подачи заявок. В случае принятия законопроекта он составит не три, а 50 миллионов рублей. При закупках по строительству, реконструкции, капремонту и сносу сумма увеличивается до 500 миллионов.
Изменения в законодательство о госзакупках позволит заказчику, помимо прочего, изменить срок и цену контрактов. При этом новое соглашение заключать не придется.
Также нормативно-правовой акт предлагает дать заказчику возможность заключать контракт со вторым участником конкурентной закупки в случае расторжения контракта с победителем, нарушившим условия соглашения.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил несовершенство нынешнего законодательства о закупках. По его словам, без кардинальных изменений невозможна реализация нацпроектов и майского указа президента.
Накануне парламентарии приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об упрощении процедуры закупок в сфере культуры. Документ смягчает требования к закупкам, допускает привлечение субподрядчиков.
А на пленарном заседании в четверг, 11 апреля, депутаты одобрили во втором чтении поправки в законодательство относительно закупок в сфере детского отдыха. Поставщики должны будут соответствовать определенным требованиям, предоставлять безопасные и качественные услуги.
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