Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха
"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройка по "недоразумению", – сообщил Владимир Зеленский.
Президент добавил: отличительной чертой украинской столицы является то, что она никого не оставляет равнодушным, передает RT. Пользователи Сети заметили, что это утверждение применимо к любому крупному городу, а вот слова о "запахе шаурмы" их покоробили.
Комментаторы намекнули, что ароматы, которые источает мясо, ждущее своей очереди отправиться в лаваш, могут показаться приятными, только если нечасто их ощущать. У тех, кто каждый день добирается на работу на метро, запах шаурмы вызывает гораздо меньше положительных эмоций.
Все прекрасно, но.... ШАУРМА??? У вас тоже ассоциируется Киев и шаурма? pic.twitter.com/cCCrmXCDF3— Гаврилиада (@InfoUhohlov) 27 мая 2019 г.
Критики посчитали, что, говоря об общественном транспорте и недорогой уличной еде, Владимир Зеленский хотел показать близость к народу. Однако эффект получился обратным, ведь ни к метро, ни к шаурме граждане любовью не пылают.
Да и называть шаурму символом Киева, когда у города есть более важные отличительные черты, по меньшей мере неуважительно. "Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве – городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций свободы и побед! Ша-ур-ма?!" – цитирует телеканал "360" одну из подписчиц. Народное возмущение не стихает уже второй день.
Пользователи Сети пришли к выводу, что привыкший к благосклонности публики экс-шоумен был слишком уверен в своем таланте составления речей и в итоге публично опозорился. Некоторые комментаторы уверены, что оригинальный текст повествовал о Москве, а Владимир Зеленский лишь изменил несколько деталей и перевел его на украинский.
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