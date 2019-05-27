Зеленский публично опозорился из-за неприятного запаха

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook оригинально поздравил киевлян с очередной годовщиной основания города. Его слова понравились далеко не всем.

"Есть то, что делает Киев Киевом. Это запах цветущих лип и шаурмы возле метро. Это субботняя тишина утреннего Подола и неутомимый гул проспекта Победы. Это вид с Владимирской горки, волшебный цвет каштанов и застройка по "недоразумению", – сообщил Владимир Зеленский.

Президент добавил: отличительной чертой украинской столицы является то, что она никого не оставляет равнодушным, передает RT. Пользователи Сети заметили, что это утверждение применимо к любому крупному городу, а вот слова о "запахе шаурмы" их покоробили.

Комментаторы намекнули, что ароматы, которые источает мясо, ждущее своей очереди отправиться в лаваш, могут показаться приятными, только если нечасто их ощущать. У тех, кто каждый день добирается на работу на метро, запах шаурмы вызывает гораздо меньше положительных эмоций.

Все прекрасно, но.... ШАУРМА??? У вас тоже ассоциируется Киев и шаурма? pic.twitter.com/cCCrmXCDF3 — Гаврилиада (@InfoUhohlov) 27 мая 2019 г.

Критики посчитали, что, говоря об общественном транспорте и недорогой уличной еде, Владимир Зеленский хотел показать близость к народу. Однако эффект получился обратным, ведь ни к метро, ни к шаурме граждане любовью не пылают.

Да и называть шаурму символом Киева, когда у города есть более важные отличительные черты, по меньшей мере неуважительно. "Шаурма?! Я родилась и выросла в Киеве – городе каштанов и соборов, городе счастья и печали, городе революций свободы и побед! Ша-ур-ма?!" – цитирует телеканал "360" одну из подписчиц. Народное возмущение не стихает уже второй день.

Пользователи Сети пришли к выводу, что привыкший к благосклонности публики экс-шоумен был слишком уверен в своем таланте составления речей и в итоге публично опозорился. Некоторые комментаторы уверены, что оригинальный текст повествовал о Москве, а Владимир Зеленский лишь изменил несколько деталей и перевел его на украинский.