Путин публично смешал с грязью выскочку Зеленского
Вступивший в должность президента Зеленский получает
поздравления, в том числе из зарубежных стран. Но в Москве к новому главе
государства относятся пока без энтузиазма.
У президента Владимира Путина публично объявили, что не намерены отправлять поздравительные телеграммы в Киев. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, глава государства поздравит своего новоиспеченного коллегу лишь после того, как будут достигнуты реальные успехи в урегулировании ситуации в Донбассе и в целом в отношениях двух стран.
Ответили в Кремле и на слова Зеленского о Крыме. Новый лидер Незалежной вновь заявил, что полуостров находится в "оккупации", и пообещал "освободить родину крымских татар".
По словам Пескова, Москва неоднократно говорила, что вопроса полуострова не существует. "Это один из регионов России", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Говоря о Донбассе, Песков отметил, что конфликт в регионе – это внутриукраинская проблема, которую должен решить новый президент, опираясь на минские соглашения.
Песков о поздравлениях Зеленскому: Путин будет поздравлять Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и с первыми успехами в деле нормализации российско-украинских отношений pic.twitter.com/QQMSVhQs2N— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г.
Владимир Зеленский ранее вступал в пикировку с Владимиром Путиным. Шоумен резко раскритиковал решение главы российского государства предоставить паспорта жителям Донецкой и Луганской республик.
Неудивительно, что Путин отказался поздравлять Зеленского с Днем Победы. Вместо этого российский президент обратился к украинскому народу. Он подчеркнул, что политические разногласия не должны отражаться на родственных и братских узах двух стран.
Напомним, в понедельник, 20 мая, Зеленский вступил в должность. Во время церемонии он объявил о роспуске парламента. Новый лидер Незалежной попросил принять законы об отмене депутатской неприкосновенности и об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также Избирательный кодекс.
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