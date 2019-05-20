Стало известно о жуткой потере Порошенко
Данные о том, что с каждым днем своего президентства Петр Порошенко становится все богаче, начали поступать довольно скоро после его инаугурации. И чем ниже были рейтинги политика, тем красноречивее становились публикуемые в СМИ цифры.
Однако стоило "шоколадному королю" проиграть выборы, как американское финансовое издание Bloomberg огорошило своих читателей невероятной информацией. Журналисты утверждают, что состояние Петра Порошенко за время его нахождения у руля Украины только уменьшилось. Дескать, свой статус миллиардера он потерял почти сразу после избрания в июне 2014 года.
Состояние политика таяло каждый день. Причиной в Bloomberg называют проблемы в украинской экономике, а также проблемы у его главного актива – кондитерского бизнеса. Именно его во время предвыборной агитации обещал продать Петр Порошенко. Вместо этого свою долю политик передал на управление слепому трасту. Причем сделал он это только в 2016 году.
Украинская художница Даша Марченко сделала портрет Порошенко из фантиков от сладостей компании Roshen и гильз с Донбасса. Тем самым символизируя, что люди гибнут, за прибыль Порошенко. pic.twitter.com/LWMZm092Sz— Леночек�� (@Elenalexy) 30 марта 2019 г.
Также Петру Порошенко принадлежат банк, телевизионный канал, страховая компания, а также несколько сельскохозяйственных и пищевых предприятий. Все это также осталось у него в руках, однако, судя по всему, стало приносить меньше денег.
Пока неизвестно, сумеет ли Петр Порошенко восстановить свое состояние и вернуть себе почетный статус миллиардера, которым он пожертвовал ради президентского кресла. Во многом это будет зависеть как от бизнес-стратегии предпринимателя, так и от общей экономической ситуации в стране.
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