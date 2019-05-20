И дня не продержался: Зеленский пошел по стопам алкоголика Порошенко
Инаугурация Владимира Зеленского, по мнению некоторых аналитиков, показала разительное отличие нового президента Украины от его предшественника. Дескать, Петр Порошенко при любом удобном и даже неудобном случае заявлял о "российской агрессии", от которой якобы страдает его страна. Сменивший же его Зеленский ни разу не произнес слово "Россия" и его производные.
Однако иллюзия существования на Украине адекватного президента, занятого решением внутренних проблем страны, а не перекладыванием ответственности на соседнее государство и "торговлей" русофобией во время международных встреч, просуществовала меньше дня. В наезженную Петром Порошенко колею Владимир Зеленский соскочил довольно быстро.
На встрече с главами иностранных делегаций новый президент Украины поблагодарил своих собеседников за помощь в проведении выборов, а также за поддержку в борьбе с коррупцией и экономическими проблемами, передает телеканал "112 Украина". "И главное – с российской агрессией", – добавил он.
Зеленский понадеялся, что международное сообщество будет гордиться Украиной. Он пообещал, что слава о возглавляемой им стране прогремит на весь мир.
Отметим, речь, с которой новый президент Украины обратился к иностранным делегатам, своими тезисами удивительно напоминает внешнеполитические выступления Петра Порошенко. Как отмечали эксперты, сперва уже бывший украинский лидер перекладывал ответственность за все беды страны на Россию, а потом просил у иностранцев помощи или хотя бы моральной поддержки.
Сомнительную репутацию Порошенко добивали слухи о его пристрастии к спиртным напиткам. Такой вывод украинцы делали из-за своеобразной манеры речи политика во время некоторых выступлений, его странном поведении при встрече с народом, часто мятому костюму и опухшему лицу с синяками под глазами. Впрочем, находились и те, кто объяснял все это огромным стрессом, который вынужден каждый день переживать глава Украины. Повторит ли Владимир Зеленский судьбу своего предшественника и в этом – покажет время.
Батька доигрался
Поклонники в шоке от случившегося
На днях наследница певца закатила торжество
Женщина не заметила нападения
Популярные темы форума
Взять кредит на свадьбу
Мой мужчина меня бьет
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
Гей скандал на канале Россия
Бессонница. Как быть?
Первый раз ударил
Бросил на 6 неделе беременности
Ищите мужика по расчету
Увеличила губы,а он меня бросил
Не получаю удовлетворения
Голосование на <ГОЛОС ДЕТИ> анулировали
мои родственники меня бьют говорят что я приемная
Жить вместе до брака
Верите ли вы в привороты?
Дочь ушла из дома
Моя девушка - крокодил. И бьет меня.
Ваше мнение о персонажах, выискивающих ашыппки в чужих постах.
Вернулся спустя год
Подруга замутила с моим бывшим
2 года без секса
Как вам Евровидение 2019?
Боюсь уколов, истерика
Она ушла к моему другу
Боюсь одиночества
Игра престолов!!!
Тарасов передарил машину Бузовой
Во всем виноваты евреи!
Замуж за иностранца
Не родись красивой, а родись счастливой