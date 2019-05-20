И дня не продержался: Зеленский пошел по стопам алкоголика Порошенко

Не прошло и дня с того момента, как президент Украины Владимир Зеленский официально вступил в должность, но он пошел по стопам своего предшественника Петра Порошенко. На встрече с главами иностранных делегаций бывший шоумен заговорил о российской агрессии.

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