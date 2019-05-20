Зеленский оконфузился с президентским удостоверением
Удостоверение вручила Владимиру Зеленскому во время церемонии глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. Президент Украины положил его на специальную подушечку, которую держал один из солдат почетного караула.
Позже, когда военнослужащий пытался обойти Зеленского, подушечка качнулась, и документ упал на пол. Несколько депутатов бросились поднимать удостоверение, передает RT.
Во время трансляции этот момент остался незамеченным. Однако затем украинские СМИ обратили внимание на казус с Владимиром Зеленским и стали вспоминать происшествия на инаугурации предыдущих президентов.
Перед Виктором Януковичем, направлявшимся на церемонию, закрылись двери Рады. А на инаугурации Порошенко упал в обморок солдат из почетного караула, напоминает "Царьград ТВ".
Журналисты, а вместе с ними и многие пользователи соцсетей заключили: падение удостоверения – плохой знак. "Хоть в обморок никто не грохнулся, уже прогресс", – утешаются комментаторы.
Впрочем, был и такой инцидент. Когда Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады, одному из депутатов стало плохо. Николая Паламарчука из фракции "Блок Петра Порошенко" вывезли на коляске с бокового входа и погрузили в машину скорой помощи.
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