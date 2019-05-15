Путин поставил жесткий ультиматум хамоватому Зеленскому
По его словам, недавнее решение Владимира Путина о
паспортизации Донецкой и Луганской народных республик имеет серьезное значение
для перспектив урегулирования конфликта в Донбассе. Владимиру Зеленскому будет
сложно выйти из этой ситуации, уверен Маломуж.
Он призвал новое украинское руководство обратиться за помощью к международному сообществу и выработать с зарубежными партнерами общую позицию по Донбассу. Паспортизацию ДНР и ЛНР бывший разведчик назвал мощным инструментом для оказания давления на Зеленского.
Согласно указу Владимира Путина, срок принятия решения по выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской республик не может превышать трех месяцев, напоминает URA.ru. Выдачей подтверждающих личность документов занимаются отделы МВД в Ростовской области.
Решение Путина вызвало нервную реакцию Зеленского. Избранный лидер Незалежной сделал грубое заявление: по его мнению, российский паспорт хотят получить только те, кто находится под влиянием пропаганды или хочет скрыться от уголовной ответственности.
В команде Зеленского пошли еще дальше и объявили, что внешнеполитический курс уходящего президента Петра Порошенко будет продолжен. По словам военного советника нового главы государства Ивана Апаршина, Киев не откажется от курса в НАТО и Евросоюз. В таком случае война в Донбассе может затянуться на неопределенный срок.
Внезапное откровение популярной телеведущей
Шпагаты балерины назвали пошлыми
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру