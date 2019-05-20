Выходка Зеленского довела депутата до больницы
После выступления Владимира Зеленского депутата Верховной рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Николая Паламарчука вывезли на коляске с бокового входа здания парламента и погрузили в машину скорой помощи, пишет издание "Украинские новости". По данным канала "Царьград", у народного избранника случился гипертонический криз.
Резкое недомогание тот почувствовал, когда украинский лидер заявил о досрочном роспуске парламента. Ранее, чтобы избежать подобного развития сценария, фракция "Народный фронт" вышла из коалиции. Однако эксперты усомнились в эффективности такого шага. Так и случилось: Зеленский словно не заметил эту иллюзорную помеху и объявил о роспуске Верховной рады, едва вступив в должность.
Зеленский пошел вприпрыжку: В Киеве началась инаугурация нового президента Украины pic.twitter.com/PgK0jQYdBc— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г.
Своим поведением на инаугурации избранный президент Украины разочаровал не только членов парламента, но и сторонников, которые рассматривали его как политика, желающего повысить уровень жизни в стране и прекратить войну в Донбассе. Однако Владимир Зеленский, кажется, начал заигрывать с радикалами, выкрикивая: "Слава Украине", "Героям слава!"
"При таком президенте Украина и дальше будет превращаться в нацистское русофобское государство. Очень скоро все адекватные люди в нем разочаруются", – сделали вывод пользователи Сети.
Впрочем, роль украинского националиста бывший шоумен исполнял недолго. В стенах Верховной рады Владимир Зеленский перешел на русский язык, за что тут же был одернут лидером Радикальной партии Олегом Ляшко.
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