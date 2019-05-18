Скандалист Ляшко ищет близости с Зеленским
Избиратели ждут от одержавшего боле чем убедительную победу во время второго тура выборов президента Украины Владимира Зеленского решительных действий и "массовых чисток" политического руководства страны. И если сомнений в том, что комик, ставший политиком, сможет разогнать Верховную раду и отправить в отставку всех министров, практически ни у кого не возникает, то к кандидатам на освободившиеся места куда больше вопросов.
В частности, Владимир Зеленский до сих пор не дал четкого ответа, кого бы он хотел видеть на месте премьер-министра Украины. Зато у лидера Радикальной партии Олег Ляшко уже готов четкий ответ на вопрос, кому же отдать должность главы правительства. Его он и озвучил на прямой вопрос журналистов. "Мне", – цитирует политика РИА Новости.
Если Олег Ляшко станет главой кабинета министров, то это автоматически сделает его фактически вторым человеком в стране и приблизит к избранному президенту Владимиру Зеленскому. Впрочем, как утверждают злые языки, стать к бывшему комику ближе, чем влиятельный украинский предприниматель Игорь Коломойский попросту невозможно. Именно он, рассказывают противники Зеленского, привел актера к власти и не даст тому проводить самостоятельную политику.
Не надо думать, что Коломойский - Зеленский действуют в политическом вакууме. За ними Вашингтон. А у этих ребят план есть всегда. https://t.co/wQcHpsJgjj— Николай Стариков (@nstarikov) 5 мая 2019 г.
Однако репутация Олега Ляшко позволяет сделать предположение, что подобный расклад для него не помеха. Он известен своими радикальными заявлениями и поступками. В России в 2015 году в отношении политика возбудили уголовное дело по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".
Многие также помнят Олега Ляшко благодаря его искрометному выступлению в Верховной раде в 2011 году. Тогда он вытащил на трибуну мешок с землей, достал горсть чернозема, поцеловал его и съел. Ну а недруги парламентария распространяли слухи о его нетрадиционной сексуальной ориентации. Задачу им облегчил тот факт, что видеопризнание сделал сам политик.
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