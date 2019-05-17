Убьют: предсказана страшная судьба выскочки Зеленского

Избранный президент Украины Владимир Зеленский продолжит проводить политику своих предшественников, улучшения отношений с Россией можно не ждать. В противном случае шоумена могут убить. Эксперт сделал шокирующее заявление о судьбе актера.



Все украинские лидеры по большему счету проводили одинаковую политику, отметил на пресс-конференции в Москве политолог Ростислав Ищенко. По его словам, второй президент Незалежной Леонид Кучма работал по 12-14 часов, а его предшественник Виктор Ющенко относился к своим обязанностям спустя рукава.



Но от того, кто занимает кресло главы государства, ни внешняя, ни внутренняя политика Украины не менялась, подчеркнул эксперт. "И она будет ровно той же, какую будет проводить Зеленский, независимо от того, работоспособным он будет или ленивым, будет он зависимым от Коломойского или будет он зависимым от Ахметова", – полагает аналитик. Он выразил сомнение, что избранный президент сможет стать независимой фигурой.

Политику государства определяет не президент, а элита путем договоров и союзов, отметил Ищенко. А тот лидер, который пытается выйти за рамки элитных договоренностей, может разделить судьбу российского императора Павла I. В ночь на 24 марта 1801 года царь в результате заговора был убит в своем дворце в Санкт-Петербурге.

Ищенко уверен: Зеленский будет зависим от договоренностей украинских олигархов, а крупный бизнес Незалежной на сотрудничество с Россией не настроен. "Потому что украинский олигархат последовательно, настойчиво на протяжении тридцати лет ведет Украину в диаметрально противоположном направлении", – заключил аналитик.

Напомним, о возможном убийстве Зеленского говорили еще во время предвыборной кампании. Так, публицист Максим Шевченко отметил, что юморист – единственный из влиятельных украинских политиков, у которого руки не запачканы кровью.

По мнению эксперта, Зеленский мог бы наладить контакты с Москвой. "Если его не убьют", – сказал журналист в интервью изданию "ПолитНавигатор".