Известный певец угрожает президентству Зеленского

Лидер "Океана Эльзы" объявил о создании своей партии. Святослав Вакарчук намерен идти с ней на выборы в Верховную раду. Эксперты считают, что второй раз с укранцами такой номер не пройдет – они уже выбрали президентом юмориста.

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