Известный певец угрожает президентству Зеленского
Лидер группы "Океан Эльзы" начинает политическую карьеру. Святослав Вакарчук заявляет: он идет в парламент, чтобы "уничтожить старую политику и творить новую". Новоявленный политик представил нескольких членов новой партии под названием "Голос".
Выборы в Верховную раду Украины пройдут в октябре. По словам лидера "Океана Эльзы", вместе с ним в парламент пойдут бывший замглавы Минэкономразвития Украины Юлия Клименко, бывший директор украинского филиала Transparency International Ярослав Юрчишин, врач-кардиолог Юрий Соколов, участник АТО, "киборг" с позывным "Богема" Андрей Шараскин, бывший глава Одесской областной госадминистрации Соломия Бобровская.
По словам лидера "Океана Эльзы", присоединиться к "Голосу" может любой гражданин Украины. А окончательный список лидеров и программа партии будут сформированы и представлены на съезде.
Украинцы едва ли во второй раз купятся на подобный трюк. Они уже разочарованы в шоумене, которого сами выбрали президентом. "Люди вряд ли пойдут на такой аналогичный сюжет, что сначала они проголосовали за артиста комедийного жанра, а потом за певца", – заявил телеканалу "360" директор киевского Центра политических исследований Михаил Погребинский.
По мнению политолога, лидер "Океана Эльзы" свой шанс уже упустил. Хотя ранее Владимир Зеленский признался: если бы Святослав Вакарчук участвовал в президентской гонке, шоумен бы ему проиграл.
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