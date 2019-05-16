Прилюдно униженному Порошенко нанесли решающий удар
Очередной удар уходящему главе государства нанесли послы
стран "Большой семерки". Они призвали Петра Порошенко передать власть
Владимиру Зеленскому. Иностранные дипломаты встретились с проигравшим
политиком, говорится в
Twitter-аккаунте французского посольства.
Официально сообщается, что они обсуждали с Порошенко процесс реформ, запущенный в ходе его президентства. О чем реально беседовали послы с уходящим лидером Незалежной – неизвестно. Возможно, пытались надавить на главу государства, который отчаянно цепляется за власть.
На сайте Порошенко отмечается, что он поблагодарил дипломатов за поддержку. Также указано, что стороны обсудили судьбу украинских моряков, задержанных российскими пограничниками после провокации в Керченском проливе.
Порошенко понимает, что после ухода с поста президента получит реальный шанс угодить за решетку по нескольким уголовным делам. Проигравший президент за оставшееся время пытается максимально закрепиться во власти, расставляя на ключевые должности своих людей.
В общем вспомнил смешную историю. Были у нас президентские выборы. Так вот. Выбрали Владимира Зеленского. В общем результаты огласили, а инаугурации всё не было и не было. Прошло время, всё как то забылось и Порошенко остался президентом, а народ так и не понял, что произошло.— Дядя Саша (@ddya_sasha) 14 мая 2019 г.
Эксперты отмечают, что через Верховную раду Порошенко стремится сузить полномочия Зеленского. Фактически речь идет о том, чтобы оставить избранному президенту лишь формальные функции.
Попутно уходящий лидер Незалежной хочет замести коррупционные следы. Еще несколько дней – и расследовать "подвиги" Порошенко у Зеленского уже не получится, предупреждают журналисты.
Внезапное откровение популярной телеведущей
Шпагаты балерины назвали пошлыми
Пианистка предстала в новом амплуа
Муж-стриптизер с потрохами сдал певицу
Популярные темы форума
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Не хочу идти в школу.
мне скучно,в школе я училась плохо!
Сын влюбился в старуху
умер Сергей Даренко
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
Убить полковника Сандерса!
Ищите мужика по расчету
Первый раз ударил
Все бабы козлы!
Секс
Мой мужчина меня бьет
Как найти свое место?
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Хватит гадить в подъездах!!!
Разин достал уже
Не могу себя принять
Любовница просит пособий
Сон
Прости, тутка.
Ирина Шейк и Бреди растались
Вернулся спустя год
Пухлые лучше худых
Бросил на 6 неделе беременности
Боюсь уколов, истерика
Отбирают квартиру