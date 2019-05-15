Порошенко прилюдно унизили на важной встрече
Президент Украины Петр Порошенко вручил председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру орден Ярослава Мудрого. Как заявил лидер Незалежной, политик удостоился такой чести за вклад в развитие сотрудничества Украины и Евросоюза, передает RT.
Однако на церемонии вручения произошел конфуз: в знак благодарности за награду Юнкер небрежно похлопал Порошенко по затылку. А официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас назвал по ошибке действующего президента Украины именем Педро. Впрочем, это Порошенко не смутило.
Что касается председателя Еврокомиссии, Юнкер известен некоторой фривольностью в поведении. В конце прошлого года на входе в штаб-квартиру ЕС в Брюсселе он публично взлохматил волосы одной из чиновниц, напоминает НСН.
Добавим, что орден князя Ярослава Мудрого был учрежден в Незалежной в 1995 году. Им награждают за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области госстроительства, укрепления международного авторитета, развития экономики, науки и образования, отмечает ТВЦ.
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