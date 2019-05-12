Порошенко крепко приложил выскочку Зеленского
По словам представителей действующего лидера, Петр Порошенко с уважением относится к выбору украинцев и согласится с любой датой инаугурации, которую назовет Верховная Рада. До этого момента политик будет оставаться главой страны и выполнять президентские обязанности, указанные в Конституции.
"Украина – это не номер в египетском отеле, как кажется господину Зеленскому", – подчеркнула администрация предпринимателя, намекая на заявление актера. Передача власти является важным и крайне ответственным процессом, и Петр Порошенко будет выполнять правила, опираясь на традиции европейской демократии.
Представители бизнесмена также ответили на обвинения в попытке передвинуть дату инаугурации. Они уточнили, что скоро действующий лидер страны встретится с избранным президентом, чтобы "обсудить важнейшие вопросы жизнедеятельности государства", передает "Комсомольская правда".
Не обошлось и без едкого замечания в адрес Владимира Зеленского. Администрация Петра Порошенко отметила, что после выборов украинский олигарх Игорь Коломойский внезапно прервал молчание и стал раздавать интервью о грядущей политической ситуации в стране, в то время как сам актер отказывается делиться с журналистами подробными комментариями.
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