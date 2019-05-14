Болтуна Зеленского жестко приложили за Крым
Обращение Владимира Зеленского Наталья Поклонская назвала пустословием. А затем использовала еще один оборот речи, ранее употребленный президентом России Владимиром Путиным.
"Можно записывать сколько угодно обращений с самыми разными названиями, но если за громкими словами ничего не следует, то это называется пустословием, или, как говорит наш президент Владимир Путин, словесной трескотней", – написала Поклонская на своей странице в Facebook.
Экс-прокурор Крыма отметила, что сегодня в Луганске открываются мемориальные комплексы в память тысяч погибших людей – мирных жителей, среди которых дети, женщины и старики. По ее словам, на территории такого комплекса и надо Владимиру Зеленскому объяснять выжившим свое желание прекратить войну.
Людям надо дать возможность выбирать, как жить, на каком языке говорить, какой веры придерживаться. "И только тогда, после вывода украинских карателей с территории Донбасса, можно будет послушать красивые призывы к миру в условиях добрососедских и цивилизованных дипломатических отношений", – заключила Поклонская.
Владимир Зеленский 13 мая опубликовал на своей странице в Facebook видеоролик, который назвал "посланием мира". В нем ожидающий инаугурации президент Украины вместе с религиозными лидерами различных конфессий обратился к жителям Крыма и Донбасса.
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