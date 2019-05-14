Коварный Порошенко вырыл могилу Зеленскому
Уходящий украинский лидер решил действовать в отношении нового президента страны Владимира Зеленского довольно коварно. Петр Порошенко роет сопернику могилу, планируя пошагово вернуться к власти.
Порошенко намеревается закрепиться с несколькими политическими проектами в новом составе Верховной рады. Впоследствии их можно будет объединить в крупную фракцию.
"Они будут заводить несколько колонн, остатки "БПП" (украинская партия "Блок Петра Порошенко" – Прим. ред.) ребрендинговые… Будет новая надежда. Это реально будет новая обертка порошенковского "БПП", только с европейско-стэнфордским лицом", – цитирует политолога Юрия Романенко "ПолитНавигатор".
По словам эксперта, туда же входят нишевые проекты. С их помощью Петр Порошенко сможет "насобирать 226 голосов и переформатировать кабмин и парламент в основной центр принятия решений, обрезав максимально Зеленского, таким образом законсервировав ситуацию".
Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с "туристом, который ворует в египетском отеле тапочки". В свою очередь администрация бизнесмена отметила, что после выборов олигарх Игорь Коломойский прервал молчание и стал раздавать интервью о грядущей политической ситуации в Незалежной, в то время как Владимир Зеленский отказывается от подробных комментариев.
Однако предприимчивая пианистка не падает духом
"Евровидение" в Израиле: последние новости
Говорят, у актеров роман
Девушка поделилась неоднозначными снимками в Instagram
Популярные темы форума
Дети не хотят идти в школу
у моего мужа двое детей от другой женщины
Росстйская писательница полюбила Сталина за блокаду Ленинграда. Ее дети не хотят идти в школу. При этом и она и они беременны от женатого. Пакет с мусором она выставляет за дверь, но знает координаты целительницы Ирины. И конечно же Путин обещает открыть на ее селе дом культуры.
АДМИНЫ, вы думаете что-то делать с ботом?!
С Днем Плбеды!!! Урааааааа!
по радио приятный женский голос говорит сейчас это кто?
Не хочу идти в школу.
Когда наконец то закроют ДОМ 2?
Литва пригрозила России последствиями за выдачу паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Мои дети тоже не хотят идти в школу
Что это ?Ищу мужика бесконечно.
Убить полковника Сандерса!
В Украине опа (
имя юля,может девушка огромного роста носить его?
Чучело, когда ты себе найдешь уже тупого мужика и утрахаешься до свербения дыры?
хочу спросить,кто замуж вышел за разведённого мужчину,он обсуждает первую семью ?
Все бабы козлы!
Спрей от курения
Подскажите координаты целительницы Ирины в Питере, которая снимает порчу
умер Сергей Даренко
буду старой девой,говорят замуж выйти там начнутся проблемы.
Хватит гадить в подъездах!!!
Задолбала эта идиотка ксюшка
Путин говорит ,что откроет на селе дом культуры
Почему все бабы <цензура>?
Любовница просит пособий
Все бабы тупицы, вы здесь всякую фигню обсуждаете!
Секс
Разин достал уже
Прости, тутка.