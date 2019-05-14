Коварный Порошенко вырыл могилу Зеленскому

Уходящий президент Украины не хочет расставаться с большой политикой. Петр Порошенко подготовил план возвращения во власть.

Уходящий украинский лидер решил действовать в отношении нового президента страны Владимира Зеленского довольно коварно. Петр Порошенко роет сопернику могилу, планируя пошагово вернуться к власти.

Порошенко намеревается закрепиться с несколькими политическими проектами в новом составе Верховной рады. Впоследствии их можно будет объединить в крупную фракцию.

"Они будут заводить несколько колонн, остатки "БПП" (украинская партия "Блок Петра Порошенко" – Прим. ред.) ребрендинговые… Будет новая надежда. Это реально будет новая обертка порошенковского "БПП", только с европейско-стэнфордским лицом", – цитирует политолога Юрия Романенко "ПолитНавигатор".

По словам эксперта, туда же входят нишевые проекты. С их помощью Петр Порошенко сможет "насобирать 226 голосов и переформатировать кабмин и парламент в основной центр принятия решений, обрезав максимально Зеленского, таким образом законсервировав ситуацию".

Ранее избранный президент Украины Владимир Зеленский сравнил Петра Порошенко с "туристом, который ворует в египетском отеле тапочки". В свою очередь администрация бизнесмена отметила, что после выборов олигарх Игорь Коломойский прервал молчание и стал раздавать интервью о грядущей политической ситуации в Незалежной, в то время как Владимир Зеленский отказывается от подробных комментариев.