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Политика

Ушлый Порошенко подложил свинью Зеленскому

Фото: www.globallookpress.com
В Верховной Раде рассмотрят документ о назначении даты инаугурации Владимира Зеленского. Пока процесс идет не так быстро, как хотелось бы новому президенту. 
прочитано 1217 раз

В Верховную Раду внесен проект постановления об инаугурации выигравшего президентские выборы Украины Владимира Зеленского. Автором документа является народный депутат от фракции "БПП" Александр Сугоняко, пишет украинское издание Obozrevatel.

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Согласно постановлению, церемония состоится 1 июня 2019 года. Сейчас проект рассматривается руководством парламента и профильного комитета. Автор инициативы настаивает, что проводить инаугурацию 19 мая не целесообразно, потому что в церемонии планируют принять участие лидеры стран-партнеров и иностранные делегации.

"А это означает необходимость заблаговременного согласования с ними даты проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины и/или корректировки их рабочих графиков", – сказано в объяснительной записке.

Ранее аналогичный документ быв внесен в Раду народным депутатом Сергеем Мищенко, правда он предложил провести инаугурацию Зеленского 19 мая. С аналогичной инициативой выступил и народный депутат (внефракционный) Виктор Балога.

Наблюдатели считают, что палки в колеса Зеленскому вставляет нынешний президент Украины и соперник на выборах Петр Порошенко, который всеми силами оттягивает момент передачи власти новому лидеру. Так, сам Зеленский настаивает на назначении даты своей инаугурации на 19 мая.

Ранее сообщалось, что в процедуру инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского внесут особенность, которой ранее не было.

11 мая 2019, 11:05

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Голос Либеральной Мысли
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Божена Рынска рассказала о свекре-ветеране ВОВ
Александра Тархова
• 10:15 • 9 мая 2019
Божена Рынска поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем Победы и рассказала о родственнике-ветеране Великой Отечественной войны.
— Это отец Игоря Евгеньевича, Евгений Иванович Малашенко. Он умер совсем недавно, в 2017 году. Он прошел всю ВОВ. Вернулся весь в медалях, — подписала журналист публикацию.
Божена Рынска сообщила, что Евгений Иванович был настоящем героем — брал в плен немцев, вынес раненого командира с поля боя. Она призналась, что очень его любила и восхищалась.
<цензура>

П.С.
Прекрасно, замечательно.
Милая, прекрасная Боженочка спасибо!
Ведь можешь же, быть хорошей если захочешь.
Голос Либеральной Мысли
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Доренко припомнил, как он вместе с Малашенко «сместили» Чубайса и Немцова
Известный радиоведущий (ныне) Сергей Доренко поделился воспоминаниями о том, как работал вместе с политтехнологом и одним из основателей НТВ
Известный радиоведущий (ныне) Сергей Доренко поделился воспоминаниями о том, как он работал вместе с Игорем Малашенко. По его словам, опубликованным в канале "Расстрига", он был активным участников информационной войны против Бориса Немцова и Анатолия Чубайса, которую координировал Игорь Малашенко.
Старшее поколение помнит знаменитого «телекиллера» Сергея Доренко, который «расцвел» перед выборами 1999 года, когда «мочил» блок Лужкова –Примакова. Его скандальный материал о хирургической операции Примакова. Его сакраментальный и ставший мемом вопрос: «Казалось бы, при чем тут Лужков?»

- Мы особенно часто встречались с Игорем Малашенко, когда он координировал информационную войну против Чубайса. Когда Немцов вмешался на стороне Чубайса, получилось, что мы стали бить по ним обоим, — припомнил Доренко. — И мы победили, кстати. Мы сняли Чубайса и Немцова с должностей первых вице-премьеров.

Вот только всплывает тут какое-то маленькое несовпадение. Немцов пришел в правительство РФ на пост первого вице-премьера в марте 1997-<цензура>. А его прошение об отставке Ельцин удовлетворил 28 августа 1998-<цензура>, уже после отставки правительства Кириенко после дефолта. А Чубайс начал работать в правительстве еще в 1991-м, уходил на выборы в 1996-м, потом работал главой администрации президента Ельцина и был назначен первым зампредом правительства на 10 дней раньше Немцова, 7-<цензура> марта 1997-<цензура>. А вот ушел с правительственной должности он вместе с отставкой правительства Черномырдина, в марте 1998-<цензура>, не дожидаясь дефолта. Кстати, после знаменитого «книжного скандала», к которому Немцов не имел никакого отношения.

«Мочили» Чубайса и Немцова СМИ, на которые имел влияние Борис Березовский, и начали это делать после того, как два этих первых вице-премьера добились от Ельцина отставки Березовского с поста заместителя секретаря Совета Безопасности. Как раз после этого и разгорелся «книжный скандал», когда стало известно, что группа высокопоставленных чиновников правительства получила гонорары за книгу о приватизации в России в размере 100 тысяч долларов каждому из авторов. Но к Немцову тот скандал не имел никакого отношения.

Да и работали Малашенко и Доренко в тот период в разных структурах. Малашенко у Гусинского на НТВ, а Доренко – на Первом канале. Так что, есть сомнения, что именно усилия этих двух людей привели к такому результату, который один из них относит к своим успехам.

Впрочем, никто не оспаривает того факта, что Доренко был близко знаком с Игорем Малашенко.

- Игорь Малашенко был невыносимо чистым и рафинированным интеллигентом. Мне это казалось избыточным, чрезмерным. Особенно бесили его очень дорогие рубашки — с запонками! — продолжил Доренко свои воспоминания. — Это выводило меня из равновесия, и я начинал вести себя при нём как пьяная матросня — громко орал матом, закидывал ногу на журнальный столик в его кабинете с напольным гольфом. Это, как мне казалось, возвращало в мир гармонию.

Внешнюю рафинированность Малашенко отмечает не только Сергей Леонидович. Мне об этом рассказывали и другие люди, лично знавшие его. Чистоплотность, вид с иголочки, все внешние атрибуты джентльмена из общества. Хотя, говорили, что и капризен также был покойный, и самолюбив весьма.
<цензура>
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