Ушлый Порошенко подложил свинью Зеленскому
В Верховную Раду внесен проект постановления об инаугурации выигравшего президентские выборы Украины Владимира Зеленского. Автором документа является народный депутат от фракции "БПП" Александр Сугоняко, пишет украинское издание Obozrevatel.
Согласно постановлению, церемония состоится 1 июня 2019 года. Сейчас проект рассматривается руководством парламента и профильного комитета. Автор инициативы настаивает, что проводить инаугурацию 19 мая не целесообразно, потому что в церемонии планируют принять участие лидеры стран-партнеров и иностранные делегации.
"А это означает необходимость заблаговременного согласования с ними даты проведения торжественного заседания Верховной Рады Украины и/или корректировки их рабочих графиков", – сказано в объяснительной записке.
Ранее аналогичный документ быв внесен в Раду народным депутатом Сергеем Мищенко, правда он предложил провести инаугурацию Зеленского 19 мая. С аналогичной инициативой выступил и народный депутат (внефракционный) Виктор Балога.
Наблюдатели считают, что палки в колеса Зеленскому вставляет нынешний президент Украины и соперник на выборах Петр Порошенко, который всеми силами оттягивает момент передачи власти новому лидеру. Так, сам Зеленский настаивает на назначении даты своей инаугурации на 19 мая.
Ранее сообщалось, что в процедуру инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского внесут особенность, которой ранее не было.
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