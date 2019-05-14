Зеленского уличили в паническом страхе перед Галкиным

Владимир Зеленский обратился с "посланием мира" к Донбассу и Крыму. Однако это слова, а нужны действия – к примеру, для начала снять запрет на въезд на Украину российских артистов. Если, конечно, ожидающий инаугурации избранный президент не боится конкуренции со стороны Максима Галкина.

"Миротворческие" инициативы Владимира Зеленского пока остаются декларациями, конкретных шагов не предпринимается. А шаги эти должны быть в сторону объединения русских и украинцев. Начать можно с разрешения российским артистам посещать Украину.

"Владимир Александрович! У вас скоро инаугурация. Наряду с важными для Украины указами в числе первых вы можете выпустить один, который объединит россиян и украинцев. За последние 5 лет сложилась абсолютно ненормальная ситуация с въездом на территорию Украины российских артистов, журналистов, блогеров и общественных деятелей. Запретили въезд большинству из них – даже тем, кто об Украине дурного слова не сказал", – обратился к Зеленскому эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Манукян напомнил: Порошенко и его команда прилагали массу усилий, чтобы о российских деятелях на Украине никто не слышал. Если и были негативные высказывания со стороны россиян, то они относились именно к "людоедской" политике киевского режима – а вовсе не украинского народа.

Эксперт подчеркивает, что есть нормы общечеловеческого сосуществования. Есть категории людей, которым нельзя запрещать въезд - независимо от того, какие отношения между государствами.

"К примеру, мне непонятно, чем Киркоров так помешал? Украина боится, что он весь местный шоу-бизнес развалит своими аншлагами? Или Максим Галкин. Он что – отберет кусок хлеба у украинских юмористов? Вы эту нишу освободили, пусть он ее частично займет. Это и есть конкуренция. А Сергей Лазарев чем помешал? Он же всегда высказывается за нормальные добрососедские отношения с Украиной", – спрашивает Владимира Зеленского Манукян.

Эксперт отмечает, что большинство российских артистов и общественных деятелей ездят в Крым – что очень не нравится официальному Киеву. Но украинские артисты устроили крымчанам блокаду – и вполне естественно, что эту нишу занял кто-то другой.

Что же касается намерения Владимира Зеленского закончить войну в Донбассе, то Манукян его, конечно, поддерживает. Но нужно подойти к этому вопросу системно, а не делать точечные исключения. Закончится война тогда, когда в россиянах перестанут видеть угрозу Украине, убежден эксперт.