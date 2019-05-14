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Шоу-бизнес

Зеленского уличили в паническом страхе перед Галкиным

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Владимир Зеленский обратился с "посланием мира" к Донбассу и Крыму. Однако это слова, а нужны действия – к примеру, для начала снять запрет на въезд на Украину российских артистов. Если, конечно, ожидающий инаугурации избранный президент не боится конкуренции со стороны Максима Галкина.
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"Миротворческие" инициативы Владимира Зеленского пока остаются декларациями, конкретных шагов не предпринимается. А шаги эти должны быть в сторону объединения русских и украинцев. Начать можно с разрешения российским артистам посещать Украину.

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Владимир Александрович! У вас скоро инаугурация. Наряду с важными для Украины указами в числе первых вы можете выпустить один, который объединит россиян и украинцев. За последние 5 лет сложилась абсолютно ненормальная ситуация с въездом на территорию Украины российских артистов, журналистов, блогеров и общественных деятелей. Запретили въезд большинству из них – даже тем, кто об Украине дурного слова не сказал", – обратился к Зеленскому эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Манукян напомнил: Порошенко и его команда прилагали массу усилий, чтобы о российских деятелях на Украине никто не слышал. Если и были негативные высказывания со стороны россиян, то они относились именно к "людоедской" политике киевского режима – а вовсе не украинского народа.

Эксперт подчеркивает, что есть нормы общечеловеческого сосуществования. Есть категории людей, которым нельзя запрещать въезд - независимо от того, какие отношения между государствами.

"К примеру, мне непонятно, чем Киркоров так помешал? Украина боится, что он весь местный шоу-бизнес развалит своими аншлагами? Или Максим Галкин. Он что – отберет кусок хлеба у украинских юмористов? Вы эту нишу освободили, пусть он ее частично займет. Это и есть конкуренция. А Сергей Лазарев чем помешал? Он же всегда высказывается за нормальные добрососедские отношения с Украиной", – спрашивает Владимира Зеленского Манукян.

Эксперт отмечает, что большинство российских артистов и общественных деятелей ездят в Крым – что очень не нравится официальному Киеву. Но украинские артисты устроили крымчанам блокаду – и вполне естественно, что эту нишу занял кто-то другой.

Что же касается намерения Владимира Зеленского закончить войну в Донбассе, то Манукян его, конечно, поддерживает. Но нужно подойти к этому вопросу системно, а не делать точечные исключения. Закончится война тогда, когда в россиянах перестанут видеть угрозу Украине, убежден эксперт.

Автор: Андрей Евлампиев14 мая 2019, 06:38
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальный Зеленский возбудил украинцев

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