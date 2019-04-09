Перепуганный Лукашенко нелепо оправдался за пьяницу Порошенко
"Я сказал то, что думаю. Если ты не знаешь, за кого голосовать, – не голосуй. Зачем ты голосуешь, зачем рискуешь?" – отреагировал Батька на шум в соцсетях. По словам Лукашенко, он не высказывал поддержки ни одному из кандидатов, тогда как в его высказываниях усмотрели симпатию к действующему главе украинского государства Петру Порошенко.
Ранее Лукашенко выразил уверенность в том, что во втором туре президентских выборов на Украине одержит победу действующий глава государства. "Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", – заявил президент Белоруссии.
Он признался, что с актером и шоуменом Владимиром Зеленским не знаком и видел его только в кино. С Порошенко же белорусский лидер встречается регулярно. Мало того, экономическое сотрудничество Киева и Минска в последние годы активно развивается.
Напомним, что в первом туре выборов Владимир Зеленский набрал в два раза больше голосов избирателей, чем Петр Порошенко. Эксперты прогнозируют, что артист сможет победить во втором туре голосования. Он пройдет 21 апреля.
До этого два кандидата должны встретиться на публичных дебатах. Зеленский предложил провести их на самом большом в Киеве стадионе, Порошенко согласился. Правда, пока нет ясности относительно того, когда состоятся эти дебаты: кандидаты предлагают разные даты.
В Москве прощаются с легендарным кинорежиссером
Герцогиня Кембриджская показала кадр из первой фотосессии сына
Она отправилась на Мальдивы с новым избранником
Ролик никого не оставил равнодушным
Популярные темы форума
Квартира Началовой Юлии
Муж изменил с другом
Кремль только что узнал,что у 80% россиян,нет денег на обувь!Читайте новости !!!
Кто, что думает о Водолеях и Овнах?
Как люди находят друг друга на всю жизнь?..
Трахаю замужнюю
Изнасилование
Божена Рынска ,как вы думаете это она довела мужа Малашенка
Мне очень скучно!
Он изменил мне со страшной бабой
Афера с коллегой
Я однолюб, никого больше не полюблю
Пропал кот
Админ уберите тему о девах! Сколько можно их ругать? Надоело.
Изменяю жене с лучшим другом, и он своей со мной! Что делать, так дальше нельзя!
Мало быть богатой, красивой, чтобы быть счастливой?
Секс за шаурму. Как оформить юридически?
<цензура>
Два кило картошки
Крик души
Если женщина повышает голос на мужчину
эмигранты приезжает сюда бегать за деньгами,а не работать,охотятся как тигры на клиента,и кто это позволил?Виделите,у нас свинский менталитет,мы же не зарабатываем в сао
ВСД как приговор или хождение по мукам
что нравиться девушкам
Как думаете: убила старуха Диану?
Где тема как найти свое счастье одиноким? Верните!
кефирная диета на 7 дней
ЖМЖ
Яичная диета
Лена Миро-скандальный уродец.