Трамп отказывается от поддержки пьяницы Порошенко
Причиной послужило расследование спецпрокурора Роберта Мюллера по делу о предполагаемом сговоре Дональда Трампа и Россией во время президентских выборов 2016 года. В этом уверен политолог, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин.
По мнению эксперта, Трамп абсолютно не интересуется Украиной и даже не сможет найти ее на карте. А показательная поддержка Киева нужна была ему для того, чтобы снять обвинения в связях с Кремлем.
"Украина ассоциируется с источником огромных проблем. Все связано исключительно с украинскими деньгами, полученными от украинских олигархов и от Партии регионов", – сказал эксперт, намекнув на связи Трампа не с Россией, а с Украиной. Об этом говорится в досье Мюллера.
Волошин уверен: для Трампа как для типичного американца Украина – малопонятная страна, расположенная где-то возле России, пишет "ПолитНавигатор". "С завершением расследования комиссии Мюллера мотивация для команды Трампа демонстративно поддерживать Украину пропадает", – заявил политолог.
И действительно, за последние несколько месяцев Дональд Трамп не сделал ни одного заявления, касающегося Украины и ее президента. До этого Штаты активно помогали Петру Порошенко и даже поставляли в Незалежную оружие. Теперь Вашингтон решил пустить дело на самотек и перестал вмешиваться во внутренние дела российского соседа.
Тем временем на Украине началась подготовка ко второму туру президентских выборов – он назначен на 21 апреля. В схватке сойдутся актер Владимир Зеленский и нынешний лидер страны Петр Порошенко.
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