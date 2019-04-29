Принято жесткое решение о судьбе проигравшего Порошенко
В окружении комика согласны с необходимостью запретить
Порошенко и его окружению покидать Украину. "На каждое преступное дело
всегда найдется достойный ответ", – цитирует штаб Зеленского издание
"Украинские новости".
Таким образом в окружении победившего на выборах юмориста прокомментировали иск журналиста Александра Дубинского в киевский суд. Он потребовал запретить Порошенко покидать страну в течение года после парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года.
Помимо уходящего лидера Незалежной, пересекать государственную границу хотят запретить его близким соратникам. Речь идет о руководителе президентской администрации Игоре Райнине, первом зампреде фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игоре Кононенко. В настоящее время суд рассматривает материалы обращения.
Бывший глава Совета министров Луганской народной республики Марат Баширов полагает, что у Порошенко нет иммунитета от уголовного преследования. В беседе с изданием URA.ru политик не исключил, что уходящий лидер Незалежной отправится в тюрьму.
Заключение Порошенко, полагает Баширов, выгодно его противнику, олигарху Игорю Коломойскому. Экс-глава Совета министров самопровозглашенной республики напомнил, что бизнесмен занимался предвыборной кампанией Владимира Зеленского.
Украинские СМИ: Команда победившего на президентских выборах В.Зеленского поддержала петицию о запрете выезда за границу действующего главы государства П.Порошенко и его ближайшего окружения pic.twitter.com/T9RvoTiuoP— Муха Хиллари (@MuhaHillary) 29 апреля 2019 г.
Победившему юмористу также выгодно заключение Порошенко, приводит Пятый канал слова директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. "Это станет демонстрацией борьбы с коррупцией", – пояснил аналитик.
Уходящий лидер Незалежной разгромно проиграл юмористу Владимиру Зеленскому на прошедших 21 апреля выборах главы государства. Эксперты полагают, что теперь Порошенко сосредоточится на борьбе за кресло в парламенте.
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