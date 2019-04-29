Принято жесткое решение о судьбе проигравшего Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Путин нанес мощный удар выскочке Зеленскому
В умирающей безумной старушке не сразу признали Веру Алентову
Атакуют?: военные США окружили Крымский мост
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
партнеры
Понедельник 29 апреля
Лента новостей
12:36
Звезда "Уральских пельменей" влезла в грязный скандал с дочкой Алсу
12:33
Врачи заявили о бесполезности лечения антибиотиками
12:13
Мужчина набросился с топором на друга и ограбил его
12:03
Манекенщик умер после падения на подиуме
11:56
7 впечатляющих биографий знаменитостей
11:42
В Туве подросток подорвался на мине
11:26
Ротару в прозрачном платье похвасталась идеальной фигурой
11:21
53-летняя модель показала свою шикарную жизнь
11:17
Москвичей предупредили о переменчивой погоде на майские праздники
10:58
Летучая взбесила народ снимком в "распашонке" на Пасху
10:53
"Слишком худая": иссохшая Утяшева ужаснула россиян
10:51
Лолита Милявская померилась с мужем яйцами
10:29
Разъяренный Неймар избил фаната (видео)
10:14
"Об этом очень страшно говорить": Понаровская озвучила главную трагедию Началовой
10:13
МакSим впервые рассказала о страшном ДТП
10:12
"Слезы душат": безутешная Гузеева страдает из-за трагедии в семье
09:57
Серьезные люди от Первого канала взялись за дочь Алсу
09:46
В Астрахани в пожаре погибли три человека
09:37
"Бедный ребенок": народ забил тревогу из-за измотанного сына Рудковской
09:26
Знаменитый журналист скончался на 59-м году жизни
09:09
В Башкирии в жуткой аварии пострадал ребенок
08:58
"Все повторяется": Медведеву вывели на чистую воду
08:50
На юго-западе Москвы мужчина изрезал ножом двух человек
08:49
Запашный назвал виноватых в скандале вокруг победы дочери Алсу на "Голосе"
08:31
Представитель Алсу впервые о странной победе дочери певицы на "Голосе"
08:17
Интимная связь Собчак с Зеленским попала на видео
08:06
Гороскоп на неделю
06:14
Умер создатель легендарного Ил-76
04:21
Названа причина взрыва на набережной Петербурга
02:00
"Не трясись!": насмешливая Собчак отбрила певицу Славу
00:04
Самые влиятельные женщины мира
22:08
"Берите пример": российских звезд пристыдили благородной Пугачевой
21:42
На что готова Соболь ради попадания в Мосгордуму
20:22
Сын Пугачевой довел до слез пасхальным поздравлением
18:02
Новые снимки Крымского моста напугали народ
17:15
Стали известны пол и имя ребенка Меган Маркл
16:20
"Гадюшник зашевелился": завопившую о несуществующей травле сына Рудковскую жестко приложили
15:51
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 28 апреля 2019 года
15:09
Лазарев и Агутин показали народу свои яйца
14:16
Пугачева и Лобода устроили свой финал "Голоса"
13:55
Наташа Королева оправдалась за помощь дочке Алсу
13:19
"Осадок остался": Меладзе публично обратился к Эрнсту после скандала
13:05
"Что за вареники?": Бородину распекли за фотошоп
12:34
Первый канал срочно изменил сетку вещания из-за скандала с дочкой Алсу
12:01
Певица МакSим лишилась памяти после ДТП
11:52
Кудрявцева развела грузина на интимный разговор
11:30
Володин поздравил православных христиан с Пасхой
10:52
Дочь впервые заговорила после смерти Началовой
10:18
Певицу Алсу потеряли после громкого скандала с дочерью
05:02
Аномальная зона: на Первый канал действуют потусторонние силы
03:28
В Сети всплыло шокирующее видео с молодым Николаевым
01:18
"Подсчитали, как при Сталине": скандал вокруг дочери Алсу разрастается
22:43
Ковальчук влезла с жуткий скандал с детьми
21:19
Какое бесстыдство: Эрнст сделал заявление о скандальной победе дочки Алсу
20:09
Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
17:54
Обиженная Волочкова отправила бессовестную Собчак на дно
17:39
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 27 апреля 2019 года
16:54
Насильника Хачатуряна хотят посмертно признать педофилом
16:15
Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью
15:33
"Колхоз – дело добровольное": Варум впервые высказалась об изменах Агутина
14:47
Есть погибшие: в Хабаровском крае разбился самолет
13:48
Буйнова свалила опасная болезнь
13:31
Обвинение без доказательств: что происходит в деле Александры Лисицыной
13:10
Прятала мужа: личная жизнь Быстрицкой после смерти перестала быть тайной
13:05
Козловский променял сына на звезду Голливуда
12:30
"Началось?": к беременной Маркл вызвали "скорую"
12:15
Москва свободна от фальсификата: глава Роспотребнадзора столицы об организации питания
12:12
Умер участвовавший в сериале "Бригада" знаменитый художник
11:42
Заподозренную в обмане МакSим оставили в больнице на месяц
11:12
Первый канал проверит справедливость победы дочери Алсу на шоу "Голос. Дети"
11:10
Смерть в одиночестве: сестра спрятала Быстрицкую от друзей
10:32
Россияне сходят с ума из-за победы дочери Алсу на "Голос. Дети"
08:12
Идея почтить память Началовой обернулась грандиозным скандалом
06:27
Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами
04:18
Вскрылась неожиданная связь между принцессой Дианой и Меган Маркл
02:07
Антибиотики признали смертельно опасными
23:21
"Попахивает могилкой": молодую избранницу 55-летнего Деппа вывели на чистую воду
22:24
Как поживает отец умершей Началовой
21:50
Дочь напугала Харламова перекошенной рожицей
21:49
В Подмосковье машина насмерть сбила чемпиона по плаванию
21:47
Постаревший Добронравов впервые появился на публике после госпитализации
21:21
Рита Дакота решилась на серьезный шаг из-за рыдающей дочери
20:49
Располневшую Серябкину заподозрили в беременности
20:24
В Ставрополье в захламленной квартире нашли двух детей
20:17
Мост будущего: как Руслан Байсаров развивает Дальний Восток
20:09
Глюк'оZа стала фанаткой молодого красавца
19:36
"Коля, напиши мне": народ в экстазе от повзрослевшего сына Лукашенко
19:18
Распластавшаяся на кушетке Семенович без макияжа вызвала оторопь
19:03
Москвичей напугали сильными пожарами
18:43
"Стала настоящей легендой": Путин высказался о тяжелой утрате
18:41
Иссохшую подругу Тимати заклевали толпой
18:37
"Братья Грим" в Москве: "Дни.ру" раздают билеты
18:32
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
18:10
Счастливая Джанабаева показала третьего ребенка
17:57
В детском саду Перми обрушился потолок
17:24
Известный художник-постановщик скончался на 81-м году жизни
17:07
В Подмосковье поезд насмерть сбил женщину
17:07
"ЕР" требует отменить штраф пенсионеру за ремонт дороги
16:56
"Сладкая ватрушка": дочь Полины Гагариной умилила народ
16:42
Рецепт пасхального кулича на итальянский манер
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Самые влиятельные женщины мира
Огонь на подиуме: новый ангел Victoria's Secret
Москва свободна от фальсификата: глава Роспотребнадзора столицы об организации питания
"Обида на Путина": Лукашенко сбежал с важной встречи
Обвинение без доказательств: что происходит в деле Александры Лисицыной
Россияне сходят с ума из-за победы дочери Алсу на "Голос. Дети"
Политика

Принято жесткое решение о судьбе проигравшего Порошенко

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Уходящий президент Украины Петр Порошенко очень скоро может столкнуться с серьезными неприятностями. Запрет на его выезд из страны решила поддержать команда избранного главы Незалежной Владимира Зеленского. 
прочитано 955 раз

В окружении комика согласны с необходимостью запретить Порошенко и его окружению покидать Украину. "На каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ", – цитирует штаб Зеленского издание "Украинские новости".

ПО ТЕМЕ

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко

Порошенко советуют покаяться перед Кадыровым

 Новости Украины

Сюжеты Новости Украины

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Таким образом в окружении победившего на выборах юмориста прокомментировали иск журналиста Александра Дубинского в киевский суд. Он потребовал запретить Порошенко покидать страну в течение года после парламентских выборов, которые состоятся осенью этого года.

Помимо уходящего лидера Незалежной, пересекать государственную границу хотят запретить его близким соратникам. Речь идет о руководителе президентской администрации Игоре Райнине, первом зампреде фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Игоре Кононенко. В настоящее время суд рассматривает материалы обращения.

Бывший глава Совета министров Луганской народной республики Марат Баширов полагает, что у Порошенко нет иммунитета от уголовного преследования. В беседе с изданием URA.ru политик не исключил, что уходящий лидер Незалежной отправится в тюрьму.

Заключение Порошенко, полагает Баширов, выгодно его противнику, олигарху Игорю Коломойскому. Экс-глава Совета министров самопровозглашенной республики напомнил, что бизнесмен занимался предвыборной кампанией Владимира Зеленского.

Победившему юмористу также выгодно заключение Порошенко, приводит Пятый канал слова директора Международного института политической экспертизы Евгения Минченко. "Это станет демонстрацией борьбы с коррупцией", – пояснил аналитик.

Уходящий лидер Незалежной разгромно проиграл юмористу Владимиру Зеленскому на прошедших 21 апреля выборах главы государства. Эксперты полагают, что теперь Порошенко сосредоточится на борьбе за кресло в парламенте. 

Автор: Иван Поляков29 апреля 2019, 12:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Сбежит!!!
1

Популярные темы форума

Политика

Захарова дала под дых захлебнувшемуся от возмущения Порошенко
Важное решение Путина довело украинцев до лютой истерики
Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Раскрыт подлый замысел Лукашенко против Путина

Шоу-бизнес

После похорон Цывиной не оказалось на кладбище
Проскурякова сболтнула лишнее про отцовство Николаева
"Это какой-то ужас": Юлия Савичева о разводе с мужем
Ротару в прозрачном платье похвасталась идеальной фигурой

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

Умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая
Россия стала вице-чемпионом Европы по латиноамериканским танцам
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
68-летняя Алферова шокировала рассказом об однополой любви
Шоу-бизнес

Серьезные люди от Первого канала взялись за дочь Алсу

Началось расследование странной победы девочки на шоу "Голос"
Шоу-бизнес

Лолита Милявская померилась с мужем яйцами

Супруг размазал певицу
Шоу-бизнес

"Слезы душат": безутешная Гузеева страдает из-за трагедии в семье

Телеведущая никак не может оправиться от горя
Шоу-бизнес

Запашный назвал виноватых в скандале вокруг победы дочери Алсу на "Голосе"

Дрессировщик пожалел участников шоу

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп на май
Совет на выходные
Пугачева готовит побег после юбилея

Фоторепортажи

53-летняя модель показала свою шикарную жизнь
Самые влиятельные женщины мира
Красотка из Росгвардии покорила роскошными формами
Прощай, Аксинья: лучшие роли Элины Быстрицкой

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru