"Абсолютный провал": Путин жестко припечатал Порошенко
Победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине свидетельствует о провале политики Петра Порошенко. Лидер России Владимир Путин высказался об итогах избирательной кампании в Незалежной.
"Полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный", – заявил Путин. Он добавил, что Киев в последнее время пытается "нагнуть" Донбасс с помощью силовых акций. Крах такой стратегии был предсказуем.
Владимир Путин подчеркнул: Россия готова в полном объеме восстановить отношения с соседней страной. Однако сделать это в одностороннем порядке невозможно – та должна пойти навстречу. Тем удивительнее реакция Киева на шаг Москвы, упростившей выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.
"Странно, что у кого-то вызывает негативную реакцию такое решение", – сказал президент России. Подобная практика давно существует в отношении жителей Украины в других странах, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает RT.
Ранее против решения Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик выступили представители США и Франции. 25 апреля в Совбезе ООН по инициативе Украины состоится экстренное заседание, напоминает НСН.
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