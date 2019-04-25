"Абсолютный провал": Путин жестко припечатал Порошенко

Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

"Как из помойки!": взбешенная Пугачева плюнула в бессовестную Кудрявцеву
Народ возмущен выходкой Волочковой на юбилее Пугачевой
"Боже мой, как больно": Пугачевой на юбилейном концерте потребовалась "Анестезия"
Избили и ограбили: подробности чудовищного нападения на Зеленского
Пугачева отправила Началову на кладбище
партнеры
Четверг 25 апреля
Лента новостей
13:35
"Какое-то безумие": Аршавин о провокации жены
13:29
Жалкий Мамаев прилюдно опозорился в суде
12:50
"ЕР" предложила повысить качество проверок бизнеса
12:43
Олимпийская чемпионка упала в обморок в прямом эфире (видео)
12:33
Москвичей предупредили о морозах на Пасху
11:40
Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года
11:37
В Химках объявили войну сексу в комнатах матери и ребенка
10:41
Караулова раскрыла их с Киркоровым секрет
10:39
"Бюджета Украины не хватит": Соловьев о своей зарплате
10:13
В Москве пройдет Второй Парусный Фестиваль
10:12
Истощенная Джоли завещала миллионы приемному сыну
09:54
Всплыли странные махинации вдовы Марьянова
09:45
"Между папой и мамой": раскрыта причина "развода" в "Уральских пельменях"
09:30
Снова завидная невеста: 68-летняя вдова Кобзона омолодилась
09:27
На красной ветке московского метро произошел сбой
09:02
Варум об уходе от Агутина: Правда до обидного примитивна
09:02
Матерящуюся Maruv обчистили в аэропорту Киева
08:52
Стилист Зверев ответит в суде за Байкал
08:52
"Посредственность!": Соседов возмущен предложением почтить память Началовой
08:30
"Сюрприз выкину": потрясенная Пугачева о подарке на юбилей
08:27
Джонни Депп решил жениться на русской танцовщице
08:25
Умер актер из фильма "Код да Винчи"
06:29
Пережившую трагедию Хлебникову перестали узнавать
04:19
Предвестник конца света нашли в Антарктиде
02:17
У певицы МакSим после аварии начался мощный воспалительный процесс
00:03
"Прямо чесалось": известную ведущую разнесли за разговор с сыном о сексе
21:58
Дочка закатила концерт на поминках Началовой
21:44
Знаменитый боец сразил Запашного за секунду
21:29
"Мой район" шагает по Москве
20:46
В Москве неизвестные в масках устроили стрельбу
20:38
Фронтовикам из числа гражданских пенсионеров повысят выплаты
19:54
"Навозный жук!": Собчак получила оплеуху за связь с Волочковой
19:42
"Поджилки трясутся": Чехова призналась в тайной страсти
18:57
В Кузбассе киллер застрелил подростка средь бела дня
18:23
В Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
18:21
Путин поддержал инициативу Володина об изменении финансирования нацпроектов
18:06
Разведенка Бузова проболталась о количестве мужчин в своей спальне
17:42
Четвертая премия The Beautiful People Awards прошла в Москве
17:32
Дакота тайно встречается с мужем-изменщиком
17:16
Роковая ошибка лишила россиянку груди
17:08
Дочь сделала важное заявление после осквернения могилы Осина
17:03
"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
16:57
Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
16:39
"Разозлился": выходка Цымбалюк-Романовской довела Шаляпина
16:28
"Я просто не могу молчать!": Бородина с криком набросилась на звезду "Дома-2"
16:27
Министр культуры Владимир Мединский вошел в состав жюри конкурса по выбору эскизов мозаичных панно для оформления храма в Тушине
16:07
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
16:00
Под Москвой до смерти избили отца знаменитого спортсмена
15:38
У родившей Стриженовой отбирают ребенка
15:30
Найден элементарный способ распознать рак легких
15:04
Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
14:54
Резко помолодевшую Повалий приняли за школьницу
14:40
Дочь режиссера Мария Кончаловская снялась раздетой
14:25
Москвичей предупредили об аномальной погоде на Пасху
14:23
Володин призвал снижать количество дотационных регионов
14:14
Ведущую Первого канала срочно отправили рожать из-за осложнений
14:03
Алика Смехова показала детей
14:00
В Москве пройдет Международная выставка "Новый Русский Стиль"
13:55
"Убивали изощренно": появились новые данные о гибели группы Дятлова
13:54
Олимпийский чемпион скончался на 45-м году жизни
13:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 апреля 2019 года
13:33
Бедная Юля: могила Началовой утонула
13:21
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"
13:18
"Ужасные трусы!": Серябкина в прозрачном белье повергла в шок
13:00
В Подмосковье мужчина зарезал друга в пьяной ссоре
12:52
Гостиницу за миллиард в Петербурге продают через доску объявлений
12:41
Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
12:33
Платье сдуло: Валерия оценила полуголую Белуччи
12:27
Сбербанк и Rambler создадут лидера цифровых и развлекательных услуг
12:09
В Подмосковье произошла массовая авария
12:02
Кудрявцеву втянули в мерзкий скандал с шантажом и продажной любовью
11:55
Перебинтованная Пынзарь из "Дома-2" после операции вызвала оторопь
11:53
Назван главный продукт для похудения
11:28
"Я уже никому не нужна": Ольга Ломоносова поставила на себе крест
11:19
"Очень противно": оголившая грудь певица Закирова шокировала народ
11:04
Легендарный "Дозор" Лукьяненко покажут в Москве в формате магического шоу
11:00
Под капельницей: народ молится за инфицированную Бьянку
10:53
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
10:53
Известную певицу опозорили на сцене (видео)
10:47
В Москве машина протаранила остановку
10:28
"Опасный пассажир": Басков о любовнике Лопыревой
10:27
Искалеченную МакSим добили в больнице после аварии
10:20
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
10:06
Народные артисты проведут необычную экскурсию "На Трубе"
09:56
Сенсационное признание молодой жены 88-летнего Краско: Он давно мечтал о разводе
09:54
Маркл получила под дых накануне родов
09:50
63-летний миллиардер-тихоня "зажег" на танцполе с пятью красотками (видео)
09:15
Панин вышел из себя из-за победы Зеленского
09:14
В Москве из храма похитили икону
09:03
В Башкирии водитель сбил велосипедиста
08:37
Максакова развалила дело об убийстве Вороненкова
08:37
Юлящий Лукашенко оставил Украину без бензина
08:36
Ксения Собчак вернулась в "Дом-2"
08:16
Трагическая смерть больно ударила по Киркорову
07:36
В Подмосковье спасатели справились с пожаром на мусорном полигоне
07:01
"Ноги-палочки": звезду Comedy Woman разнесли за худобу
05:04
Спас от голодной смерти: Зверев рассказал о добром поступке
03:01
Оголившаяся Дайнеко лишила поклонников покоя (фото)
01:04
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
23:00
Порошенко с подельниками грозит уголовное дело
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперты советуют "ЕР" сосредоточиться на обновлении кадров
"Самое больное место": молодой актер довел Яковлеву до слез
Здоровье беременной Маркл вызвало беспокойство
В Прикамье ребенок нашел труп на пляже
Журнал "Главбух" представил фильм о главных бухгалтерах
Новое заявление первого мужа Началовой: Все демоны вылезли наружу
Политика

"Абсолютный провал": Путин жестко припечатал Порошенко

Петр Порошенко и Владимир Путин. Фото: Дни.ру
Владимир Путин охарактеризовал как полный провал Петра Порошенко итоги президентских выборов на Украине. Российский лидер уверен, что это закономерный итог бездумной политики, которую проводил Киев.
прочитано 1023 раза

Победа Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине свидетельствует о провале политики Петра Порошенко. Лидер России Владимир Путин высказался об итогах избирательной кампании в Незалежной.

ПО ТЕМЕ

Перед встречей с Владимиром Путиным Ким Чен Ын грубо нарушил протокол

Разозлившийся Путин довел Лукашенко до нервного срыва

"Полный провал политики Порошенко. Полный и абсолютный", – заявил Путин. Он добавил, что Киев в последнее время пытается "нагнуть" Донбасс с помощью силовых акций. Крах такой стратегии был предсказуем.

Владимир Путин подчеркнул: Россия готова в полном объеме восстановить отношения с соседней страной. Однако сделать это в одностороннем порядке невозможно – та должна пойти навстречу. Тем удивительнее реакция Киева на шаг Москвы, упростившей выдачу российских паспортов жителям ЛНР и ДНР.

"Странно, что у кого-то вызывает негативную реакцию такое решение", – сказал президент России. Подобная практика давно существует в отношении жителей Украины в других странах, отметил он на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает RT.

Ранее против решения Владимира Путина об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных республик выступили представители США и Франции. 25 апреля в Совбезе ООН по инициативе Украины состоится экстренное заседание, напоминает НСН.

Автор: Андрей Евлампиев25 апреля 2019, 12:55
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как Путин открыл Крымский мост

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Выскочка Зеленский приготовил удар в спину Путину
Объявлено о конце карьеры Зеленского
Порошенко нашел способ отомстить Зеленскому после позорного провала
Приехавший в Россию Ким Чен Ын попал в нелепую ситуацию

Шоу-бизнес

Сенсационное заявление Максима Галкина о смене ведущих на Первом канале
Мачеха выставила дочку мертвой Началовой
Караулова раскрыла их с Киркоровым секрет
Истощенная Джоли завещала миллионы приемному сыну

Проишествия

Неуклюжий гусь сбил девушку с мотоцикла (видео)
Легкомоторный самолет рухнул после взлета (видео)
Жуткие кадры падения мотоциклиста с 15-метровой скалы
Миллиардер потерял троих детей при теракте на Шри-Ланке

Lifestyle

В особняке в центре Москвы нашли замурованное в стену женское тело
Народный артист России умер после долгой борьбы с болезнью
Народная артистка экстренно госпитализирована в Москве
Ригу в третий раз закружит на Балтийском балу
Шоу-бизнес

Бедная Юля: могила Началовой утонула

Певицы не стало 40 дней назад
Шоу-бизнес

"Она плоха": сообщили о состоянии Пугачевой после юбилея

Примадонне исполнилось 70 лет
Шоу-бизнес

"Посредственность!": Соседов возмущен предложением почтить память Началовой

Музыкальный критик кричит от гнева
Спорт

Жалкий Мамаев прилюдно опозорился в суде

Поведение спортсмена на заседании вызвало удивление

Гороскоп

Пугачева готовит побег после юбилея
Гороскоп на неделю
"Отыгранная карта": пьющего Порошенко похоронят в компромате
Совет на выходные

Фоторепортажи

Кто на свете всех милее: названа самая красивая женщина 2019 года
"Законсервировавшийся" Малахов нашел рецепт вечной молодости
Алика Смехова показала детей
Лазарев и Киркоров блеснули на вечеринке в честь "Евровидения"

Спорт

Изнемогающий без любви Акинфеев публично приласкал жену (видео)
"Это опасно": Сотникова изменилась до неузнаваемости
Взбешенный Овечкин побил соперника клюшкой (видео)
Тарасова взорвалась из-за стриптиза Медведевой

Регионы

Строители Крымского моста столкнулись с неожиданной проблемой
В небе под Нижним Новгородом заметили НЛО (видео)
Итальянец пытался перепрыгнуть разводящийся мост в Петербурге (видео)
Кот-переросток сбил угонщика на велосипеде (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru