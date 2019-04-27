Прихвостней Порошенко втоптали в грязь после атаки на Путина
"Какой аттракцион неслыханной щедрости. В Верховной Раде Украины собрались в Москве украинские паспорта раздавать. Да, очередь, наверное, будет знатная", – с сарказмом высказался собеседник "Дни.ру". При этом он добавил, что "эти не умеющие широко мыслить господа" не понимают, что паспорта раздать легко, но могут быть определенные последствия.
"Если этих паспортов станет слишком много у россиян на руках, то они ведь и референдум об отделении части украинских земель в пользу России организовать смогут", – предположил Манукян. "Похоже, история с Крымом их так ничему и не научила. Почему произошел референдум? Потому что некоторые депутаты Верховной Рады слишком много ляпали языком", – втоптал в грязь прихвостней Петра Порошенко эксперт.
"Но зачем об этом сейчас вспоминать депутатам Рады, нужно же что-то невпопад высказать в ответ на решение Владимира Путина о паспортах для жителей Донбасса", – констатировал Манукян. Такую своеобразную атаку на указ президента России придумал депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский. Именно он предложил организовать выдачу украинских паспортов в центре Москвы, сообщает "Политнавигатор".
Ранее Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российских паспортов жителям Донбасса. Позднее в МИД России заявили, что тем самым Москва де-факто считает жителей Донбасса гражданами нашей страны. В свою очередь действующий президент Украины Петр Порошенко пригрозил России новыми санкциями.
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