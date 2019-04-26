Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны
Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, покинул страну. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на страницу комика в соцсети Facebook.
"Надо быть открытым. Так вот. Вылетаем в Турцию. Вывожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", – цитирует актера URA.ru, отмечая, что пост написан на украинском языке.
Как писали "Дни.ру", Зеленский набрал во втором туре рекордное число голосов – шоумена поддержали 73,22% избирателей. Его соперник получил 24,46% голосов и признал поражение. Российский лидер Владимир Путин назвал итоги выборов в Незалежной провалом политики Петра Порошенко.
Тем временем Владимир Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании официального подведения итогов. В комиссии ответили, что его заявление безосновательно, пишет "Царьград".
Люди плачут, думая об участи ребенка
Поющая ведущая отписалась от давней знакомой в Instagram
Состояние женщины резко ухудшилось
70-летняя Примадонна предстала в провокационном виде
Популярные темы форума
Я не ожидала,что Гордон женат на таджичке,ахаха
почему у нас плохой менталитет,и почему мы живём бедно?
Хочет сумку за 200 тысяч
Мужья -тираны
Люблю зрелых
Пасс
ИЗОЛЯЦИЯ РУНЕТА
Почему осуждают?
Зеленский стал президентом Украины!
дочь строит глазки моему мужу
Вопрос админу
Ищу девушку
О размере, ... нравится девушкам
Не предложил выплатить мою ипотеку
Думаете как: убила старуха Диану, старуха убила Диану, Диану старуха убила, Диану убила старуха, убила Диану старуха, старуха Диану убила?
Где найти достойную женщину?
бедный муж
Содержанка это кто?
Юбка или джинсы?
Когда замуж?
Все говорят ,что у нас в России нет среднего класса?Почему
Арендная магазина ,почему так дорого снять место?
Собачники афигели
Выйти замуж,это противно.
СССР разделили,даже нас не спросили!
Фильмы ужасов.
По радио говорят про Украинские выборы,как вы думаете ,кто победит?
девушки кто жил с новым олегархом,ну и как там?
Ау! Астроведы! Откликнитесь! Где вы?
у вас бывает ,сидишь на работе,и чувствуешь,что плохая энергия,и голова болит ,давление поднимается,душа внутри выскакивает,аж <цензура> тошноты