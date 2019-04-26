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Политика

Поджавший хвост Зеленский сбежал из страны

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Одержавший победу во втором туре выборов президента Украины комик решил отдохнуть. По его мнению, ЦИК специально затягивает подведение итогов.
прочитано 1922 раза

Владимир Зеленский, победивший во втором туре выборов президента Украины, покинул страну. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на страницу комика в соцсети Facebook. 

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Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Надо быть открытым. Так вот. Вылетаем в Турцию. Вывожу детей на ежегодный фестиваль "Весело". А сам через два дня назад. За четыре месяца первые выходные. Всем желаю тепла, здоровья и нормального отдыха", – цитирует актера URA.ru, отмечая, что пост написан на украинском языке. 

Как писали "Дни.ру", Зеленский набрал во втором туре рекордное число голосов – шоумена поддержали 73,22% избирателей. Его соперник получил 24,46% голосов и признал поражение. Российский лидер Владимир Путин назвал итоги выборов в Незалежной провалом политики Петра Порошенко.

Тем временем Владимир Зеленский обвинил ЦИК в намеренном затягивании официального подведения итогов. В комиссии ответили, что его заявление безосновательно, пишет "Царьград".

26 апреля 2019, 12:14

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