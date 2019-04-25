Не Владимир и не Зеленский: вскрылось настоящее имя нового президента
Владимир Зеленский – актер удивительной судьбы. Далеко не каждому на экране удается воплотить образ, соотвествующий реальной жизни, особенно когда речь идет о главе государства.
Пожалуй, самым успешным проектом шоумена является сериал "Слуга народа". В нем Зеленский играет простого учителя истории из Киева, "по приколу" выдвинувшего свою кандидатуру на президентский пост, но в итоге с разгромным результатом победившего самого главу государства. Ничего не напоминает?
Любопытно, что побеждает главный герой с результатом в 73,11%. Зеленский выиграл выборы с практически идентичными цифрами.
Персонажа шоумена в "Слуге народа" зовут Василий Голобородько. Честный, неподкупный, искренне думающий о благе народа и мечтающий искоренить воровство, кумовство и прочие пороки изрядно проржавевшей государственной машины. Иными словами – идеальный президент в представлении простого народа.
Сериал имеет оглушительный успех и уже на протяжении нескольких лет становится самым рейтинговым шоу Украины. В Незалежной его посмотрели более 20 миллионов человек – половина населения страны, а на YouTube-канале студии Зеленского "Квартал 95" – почти 100 миллионов.
Не потому ли сериал стал настолько успешным, что украинцы устали от одних и тех же политиканов? Тех, кто с одинаковым успехом может навешать избирателям лапшу на уши, а потом до краев набить купюрами и без того пухлые карманы?
Идя на избирательные участки, у граждан Незалежной был перед глазами образ честного и неподкупного Василия Голобородько, а не вертлявого комика Владимира Зеленского. Ставя галочку напротив фамилии последнего, украинец отдавал голос за первого с надеждой на то, что сериальный образ хотя бы частично воплотится в реальности.
Так что граждане Незалежной выбрали президентом не Владимира Зеленского, а Василия Голобородько. Но эйфория вряд ли будет долгой. Скорее всего, украинцы очень скоро убедятся, что кино и реальность – вещи в политике несовместимые.
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