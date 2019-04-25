Обливший Зеленского помоями Макаревич получил звонкую пощечину

Жесткий выпад Андрея Макаревича в сторону Владимира Зеленского вызвал бурную реакцию общественности. Со словами музыканта согласились далеко не все.

Макаревич считает, что на месте Зеленского мог оказаться буквально любой "шутник". С таким мнением не согласился эксперт Совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.





Манукян заверил, что Макаревич заблуждается. "Как у Макаревича все просто, выиграл Зеленский на Украине значит теперь везде могут побеждать артисты. Так давайте поставим эксперимент, пусть он выдвинет свою кандидатуру на выборах президента 2024 и посмотрим сколько людей за него проголосует", – предложил он.





Эксперт предположил, что "Андрею Вадимовичу даже результат Ксении Собчак не покорится". "Зеленский одержал победу в стране, которая по сути проходит через "великую депрессию". А кто как не комик должен встряхнуть такую страну? Поэтому победа Зеленского вполне закономерна, но проводить параллели с другими странами крайне некорректно", – резюмировал он.









Напомним, что избрание Зеленского президентом Украины вызвало неоднозначную ракцию среди российских знаменитостей. Лидер рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич воспринял народоизъявление в Незалежной крайне негативно.





Макаревич заявил, что есть "одна вещь", объединяющая бывшую украинскую и нынешнюю российскую власть в "ненависти" к Зеленскому. "Это, значит, любой шутник может выскочить, как черт из табакерки, и с ходу набрать 70%? На чем же тогда мы, профессионалы, держимся?" – задался вопросом музыкант в своем Instagram.

