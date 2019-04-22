"Мрази": Зеленскому припомнили высказывания о Донбассе

Восток Украины никогда не был очарован победителем президентских выборов в стране Владимиром Зеленским, заявил спецпредставитель Луганской народной республики на переговорах в Минске. Родион Мирошник напомнил об обидных высказываниях политика в адрес жителей региона.



Жители Донбасса рады, что Петр Порошенко покидает президентский пост, уверен Родион Мирошник. Он отметил, что уходящий лидер Незалежной обещал прекратить конфликт, но продолжил разжигать гражданскую войну.



К Владимиру Зеленскому отношение в Донбассе настороженное, заявил представитель ЛНР. "Зеленский неоднократно высказывал свою позицию о "мразях", о "сепарах" и так далее", – напомнил Мирошник.

Политик признал, что после избрания нового главы Незалежной ожидают и перемен во взаимоотношениях Киева с Донбассом. Однако никакого очарования победой Зеленского местные жители не испытывают.

В Донбассе амбициозный юморист оставил о себе недобрую славу. Будучи лидером "Квартала 95", комик выступал перед военнослужащими так называемой антитеррористической операции, встречался с членами батальона "Торнадо", известного убийствами и грабежом местных жителей. Кроме того, актер пожертвовал карателям миллион гривен.

RT golub: Коломойский: Путин не оккупировал Донбасс. Украинцы воюют сами с собой. Зеленский поедет с официальным визитом в ДНР! pic.twitter.com/gbe01QP64r — Политхардкор (@ruzke_politota) 21 апреля 2019 г.

В ходе предвыборной кампании Зеленский заявлял о намерении решить вопрос Донбасса путем переговоров. После победы избранный президент заявил журналистам, что в ближайшее время представит план прекращения огня.

По его словам, для этого новое руководство страны будет вести очень мощную информационную войну. Зеленский отметил, что у него есть сильная креативная команда.

Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Владимир Зеленский получил более 73% голосов, уходящий лидер Незалежной Петр Порошенко – около 25%.