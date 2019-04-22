"Мрази": Зеленскому припомнили высказывания о Донбассе
Жители Донбасса рады, что Петр Порошенко
покидает президентский пост, уверен Родион Мирошник. Он отметил, что уходящий лидер Незалежной
обещал прекратить конфликт, но продолжил разжигать гражданскую войну.
К Владимиру Зеленскому отношение в Донбассе настороженное, заявил представитель ЛНР. "Зеленский неоднократно высказывал свою позицию о "мразях", о "сепарах" и так далее", – напомнил Мирошник.
Политик признал, что после избрания нового главы Незалежной ожидают и перемен во взаимоотношениях Киева с Донбассом. Однако никакого очарования победой Зеленского местные жители не испытывают.
В Донбассе амбициозный юморист оставил о себе недобрую славу. Будучи лидером "Квартала 95", комик выступал перед военнослужащими так называемой антитеррористической операции, встречался с членами батальона "Торнадо", известного убийствами и грабежом местных жителей. Кроме того, актер пожертвовал карателям миллион гривен.
RT golub: Коломойский: Путин не оккупировал Донбасс. Украинцы воюют сами с собой. Зеленский поедет с официальным визитом в ДНР! pic.twitter.com/gbe01QP64r— Политхардкор (@ruzke_politota) 21 апреля 2019 г.
В ходе предвыборной кампании Зеленский заявлял о намерении решить вопрос Донбасса путем переговоров. После победы избранный президент заявил журналистам, что в ближайшее время представит план прекращения огня.
По его словам, для этого новое руководство страны будет вести очень мощную информационную войну. Зеленский отметил, что у него есть сильная креативная команда.
Второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. Владимир Зеленский получил более 73% голосов, уходящий лидер Незалежной Петр Порошенко – около 25%.
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