Лукашенко поплатился за дерзкий наезд на Зеленского

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в крайне неловкую ситуацию со своим прогнозом по выборам на Украине. Батька упорно ставил на победу Петра Порошенко, и успех Владимира Зеленского стал для него унизительной пощечиной.



Лукашенко предсказывал победу Порошенко еще в первом туре. И даже после неубедительных результатов лидера Незалежной Батька продолжал делать на него ставку.



О Зеленском же он отзывался довольно прохладно. Лукашенко призывал украинцев не голосовать против комика, поясняя, что его избрание – большой риск.

"Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", – заявлял Лукашенко турецкому информагентству "Анадолу". Telegram-канал "Компромат Беларусь" напоминает, что Батька предрекал победу лидера Незалежной с результатом в 69%.

Однако за день до выборов, когда стало ясно, что Порошенко проиграет, Лукашенко начал переобуваться на ходу. Он заверил, что Киев и Минск сохранят дружеские отношения при любом исходе выборов.

Эксперты между тем так не считают. Посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Трыкатаж" отмечает, что дружбу двух стран Зеленский понимает иначе, чем Батька.

"То, что для Лукашенко – деньги и власть, для Зеленского – ненужные обвинения в коррупции и политическая смерть. Между Украиной и РБ все будет по-другому, чем раньше", – уверены эксперты.

Лукашенко: "Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко".



Без масштабных фальсификаций это невозможно. Усатый явно посвещен в планы Педро.. — Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 8 апреля 2019 г.

Любопытно, что Порошенко проиграл Зеленскому в том числе в Минске. За комика проголосовали 64% пришедших на избирательный участок в белорусской столице. "Макей (министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. – Прим. ред.) и Лукашенко не имели никакого понятия даже о настроении украинцев, живущих с ними в одном городе и одной стране", – заключает "Трыкатаж".

В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, Владимир Зеленский набрал около 75% голосов, Петр Порошенко – 25%. Уходящий лидер Незалежной признал поражение. Лукашенко теперь есть над чем задуматься.