Лукашенко поплатился за дерзкий наезд на Зеленского
Лукашенко предсказывал победу Порошенко еще в первом туре. И даже после неубедительных результатов лидера Незалежной Батька продолжал делать на него ставку.
О Зеленском же он отзывался довольно прохладно. Лукашенко призывал украинцев не голосовать против комика, поясняя, что его избрание – большой риск.
"Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко", – заявлял Лукашенко турецкому информагентству "Анадолу". Telegram-канал "Компромат Беларусь" напоминает, что Батька предрекал победу лидера Незалежной с результатом в 69%.
Однако за день до выборов, когда стало ясно, что Порошенко проиграет, Лукашенко начал переобуваться на ходу. Он заверил, что Киев и Минск сохранят дружеские отношения при любом исходе выборов.
Эксперты между тем так не считают. Посвященный белорусской тематике Telegram-канал "Трыкатаж" отмечает, что дружбу двух стран Зеленский понимает иначе, чем Батька.
"То, что для Лукашенко – деньги и власть, для Зеленского – ненужные обвинения в коррупции и политическая смерть. Между Украиной и РБ все будет по-другому, чем раньше", – уверены эксперты.
Лукашенко: "Я все-таки склонен думать, что эти президентские выборы выиграет Порошенко".— Уругвайская разведка (@UrgIntellegence) 8 апреля 2019 г.
Без масштабных фальсификаций это невозможно. Усатый явно посвещен в планы Педро..
Любопытно, что Порошенко проиграл Зеленскому в том числе в Минске. За комика проголосовали 64% пришедших на избирательный участок в белорусской столице. "Макей (министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей. – Прим. ред.) и Лукашенко не имели никакого понятия даже о настроении украинцев, живущих с ними в одном городе и одной стране", – заключает "Трыкатаж".
В воскресенье, 21 апреля, на Украине состоялся второй тур президентских выборов. По предварительным данным, Владимир Зеленский набрал около 75% голосов, Петр Порошенко – 25%. Уходящий лидер Незалежной признал поражение. Лукашенко теперь есть над чем задуматься.
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