Украинцев лишили надежд на перемены после выборов
"В преддверии воскресных выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину", – заявил Курт Волкер на своей странице в Twitter в тот момент, когда украинцам предстояло определиться со своими симпатиями и решиться отдать голос за действующего украинского лидера Петра Порошенко или за актера комического жанра Владимира Зеленского.
Как интерпретировать эти слова разобрался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В первую очередь, необходимо понять, о каком именно присутствии идет речь. "Присутствие США на Украине выражается в контроле над политическим классом, политической системой в целом, над всей внешней политикой Украины и значительной частью внутренней", – цитирует RT эксперта.
"В данной ситуации заявление Волкера можно трактовать как то, что никакой исход выборов не избавит Украину от пристального внимания США и их присутствия. Они будут работать с любым президентом, и любому президенту придется работать с ними", – подчеркнул Богдан Безпалько.
"Иногда мы видим заявления американских политиков, общественных деятелей о том, как необходимо строить политику на Украине", – напомнил эксперт. Впрочем, одними советами и "добрыми словами" американские политики не ограничиваются. "Я убежден, что в целом то, что происходит на Украине, – это все в значительной степени влияние США", – заключил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.
Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента страны. В борьбе за голоса избирателей сошлись действующий украинский лидер Петр Порошенко и актер-комик Владимир Зеленский. Эксперты считают, что у последнего намного больше шансов занять президентское кресло.
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