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Политика

Украинцев лишили надежд на перемены после выборов

Фото: www.globallookpress.com
Эксперты проанализировали заявление специального представителя Государственного департамента США по Украине Курта Волкера о том, что Вашингтон намерен поддерживать Киев еще долго. Эти слова, считают специалисты, лишают украинцев надежд на перемены вне зависимости от исхода второго тура выборов президента страны.
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"В преддверии воскресных выборов я хотел бы вновь заявить, что США здесь надолго. Мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину", – заявил Курт Волкер на своей странице в Twitter в тот момент, когда украинцам предстояло определиться со своими симпатиями и решиться отдать голос за действующего украинского лидера Петра Порошенко или за актера комического жанра Владимира Зеленского.

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Как интерпретировать эти слова разобрался член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. В первую очередь, необходимо понять, о каком именно присутствии идет речь. "Присутствие США на Украине выражается в контроле над политическим классом, политической системой в целом, над всей внешней политикой Украины и значительной частью внутренней", – цитирует RT эксперта.

"В данной ситуации заявление Волкера можно трактовать как то, что никакой исход выборов не избавит Украину от пристального внимания США и их присутствия. Они будут работать с любым президентом, и любому президенту придется работать с ними", – подчеркнул Богдан Безпалько.

"Иногда мы видим заявления американских политиков, общественных деятелей о том, как необходимо строить политику на Украине", – напомнил эксперт. Впрочем, одними советами и "добрыми словами" американские политики не ограничиваются. "Я убежден, что в целом то, что происходит на Украине, – это все в значительной степени влияние США", – заключил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России.

Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента страны. В борьбе за голоса избирателей сошлись действующий украинский лидер Петр Порошенко и актер-комик Владимир Зеленский. Эксперты считают, что у последнего намного больше шансов занять президентское кресло.

Автор: Геннадий Куприянов21 апреля 2019, 02:02
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