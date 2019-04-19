Зеленский влепил смачную пощечину орущему Порошенко
Выступление пока еще главы государства напоминало агонию обреченного человека, предсмертные конвульсии перед лицом неминуемой гибели. Порошенко не говорил, а неистово орал, срывая голос. Про войну, патриотизм и защиту "батькивщины" от происков "коварного Кремля".
В общем, ничего нового к дебатам Петр Алексеевич не придумал. Все та же порядком протухшая риторика, которую лидер Незалежной и его окружение все еще надеются скормить обнищавшим согражданам, берущим кредиты ради оплаты коммуналки.
Порошенко позарез нуждался в победе. Ему было необходимо показать, что только он, политик с 20-летним стажем, сможет руководить Украиной в непростой период ее истории. И что человек, стоящий рядом с ним на сцене, непременно провалит столь серьезную миссию в силу банальной неопытности.
Сделать это уходящему президенту не удалось, смотрелся он крайне неубедительно. Полное отсутствие конкретики и нескончаемый поток пафосных, но пустых фраз, ясно дали понять: Порошенко нечего предложить собственному народу – снова война и дальнейшее "затягивание поясов" ради борьбы с мифической "российской агрессией".
Зеленскому же нужно было просто продержаться и не упасть лицом в грязь. Зашкаливающий за 70% рейтинг не оставляет сомнений в исходе президентских выборов даже у самых закоренелых скептиков.
И "слуга народа", талантливый шоумен, прекрасно справился со своей задачей. Острые, сами собой напрашивающиеся вопросы про падение экономики, обнищание населения, продолжающуюся войну и пухнующие карманы главы государства и его окружения.
"Почему у самой бедной страны Европы самый богатый президент", – спросил Зеленский оппонента. И получил в ответ серию громких, пафосных, но пустых фраз, лишенных всякой конкретики.
Выборы еще не состоялись, но Порошенко смирился с участью проигравшего. "Готовы ли вы, – обратился уходящий президент к оппоненту, – сделать все, чтобы олигарх Коломойский и его окружение были отсечены от доступа к государственным ресурсам". В ответ – твердое и решительное "да" Зеленского с последующим восторженным ревом толпы.
Победитель президентских выборов уже определен, передача власти от одного олигарха к другому уже началась. То, что мы увидим 21 числа, будет формальным мероприятием.
Выиграет ли от смены лиц и фамилий в высоких кабинетах простой народ? Большой вопрос.
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