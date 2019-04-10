Разведенца Порошенко выковыривают с Украины

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Среда 10 апреля
Лента новостей
15:01
Ребенка с ВИЧ затравили всем городом
14:43
Самбурская закатила истерику после провала
14:19
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 10 апреля 2019 года
14:17
Звезду "Дома-2" разнесли за незнание географии (видео)
13:56
Клиенты Сбербанка пожаловались на массовый сбой
13:54
Садальский заговорил о потрясающем сексе с Малышевой
13:39
Рублю пообещали быстрый взлет
13:30
Под Москвой поджигатель за ночь уничтожил две машины
13:23
В Воронеже водитель Mercedes специально сбил курсанта МЧС (видео)
13:01
В Москве столкнулись автобус и маршрутка
13:00
Плевок в душу: юбилейный концерт Пугачевой обернулся чудовищным скандалом
12:48
Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста
12:48
Кержаков обратился к брошенному сыну
12:46
Под Петербургом безработный надругался над памятником героям ВОВ
12:36
Под Псковом налетчики похитили два миллиона рублей
12:28
Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами
12:25
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео
12:13
Музыкант Avicii выпустил новую песню через год после собственной смерти
12:06
Двуличная Меган Маркл лебезит перед Елизаветой II
11:55
Госпитализированной дочери Валерии сделали срочную операцию
11:38
Как живет 94-летний диктор Виктор Балашов
11:38
Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
11:35
Россияне пожертвовали любителям видеоигр 11,6 миллиарда
11:28
Жена о состоянии онкобольного Юдашкина: Пока нет предписаний врачей
11:16
Найден способ заглянуть в будущее
11:05
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
11:02
Кабмин и Верховный суд поддержали ужесточение наказания за "пьяные" ДТП
11:01
В Москве электричка сбила женщину
10:49
Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
10:28
Чемпионку Загитову гонят из большого спорта
10:24
Раскрыты главные признаки скорого развода
10:13
Замужем, с ребенком: что известно о снявшейся с Аршавиным красотке
09:48
Разработан революционный метод лечения ВИЧ
09:42
Россияне потеряли надежду на достойную зарплату
09:28
Кудрявцева назвала разозлившуюся Пугачеву фурией
09:23
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
08:57
Оленя в каске сделали мастером бригады вахтовиков (видео)
08:54
Тяжелобольная вдова Марьянова: Я настолько слаба и беспомощна
08:30
В аварии во время обгона пострадал ребенок
08:21
На Камчатке вулкан выбросил столб пепла на десять километров
08:13
Далай-ламу доставили в больницу с инфекцией
07:04
"Не царское это дело": звезды зря ждали появления юбилярши Пугачевой
05:03
"Завалил кабанятину": доведенный до бешенства участник шоу "Дом-2" отомстил жене
03:02
Связь с Россией потянула Зеленского на дно
01:01
Малышева раскрыла секрет "потрясающего секса"
23:00
Прикрывающая сосок Нюша заинтриговала народ
22:01
Предательницу Волочкову обозвали "фрикообразным чудовищем"
21:53
Вскрылись планы пришельцев уничтожить Землю до Пасхи
21:20
Россиян предупредили о приближающихся авиакатастрофах
21:14
На Украине пиротехники подорвались на мине своих же военных
20:41
Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
20:29
Родившая Савельева показала фото с первенцем
20:02
Украина угрожает отважной Скабеевой
19:20
В Приморье призывник насмерть подорвался на мине
19:12
Ученые: электронные сигареты помогают снизить риски при отказе от курения
19:06
57-летнюю Сябитову поймали на вранье
18:58
Обманувший беременную жену известный футболист вышел на связь
18:49
В центре Москвы у мужчины отобрали сумку с шестью миллионами
18:43
С территории отдела полиции в Москве угнали BMW
18:33
Отмечающая день рождения Арбенина чуть не утонула с детьми
18:28
В небе над Тихим океаном пропал самолет
18:06
В Москве задержали украинского экстремиста Пирожка (видео)
17:38
"Импотенция Минздрава": врач высказал крамольное мнение о прививках
17:25
"Такой же красавец": 15-летний сын стал копией Хворостовского
17:24
В Башкирии мужчина пытался убить свою дочь
17:06
Стало известно о состоянии доведенного до больницы украинцами Норкина
16:56
"Единая Россия" проведет субботники по всей стране
16:56
Заявилась на съемки: беременная провинциалка повергла Шепелева в шок
16:53
"Опасно передвигаться": помощник рассказал о состоянии травмированного Жванецкого
16:32
В стельку пьяный врач шокировал жителей Дзержинска
16:26
"Все проходит": Виторган страдает из-за ушедшей любви
16:02
Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина
15:43
"Разводишь людей на понты и фейки": Солнцев плюнул в глаза Тимати
15:32
Миддлтон восхитила трогательными семейными фото
15:20
Кого не позвала: оглашен список приглашенных на юбилейный банкет Пугачевой
15:17
"Запретить отправлять повторно": Лазареву нанесли новый удар перед "Евровидением"
15:13
Петросян тратит миллионы на исхудавшую Степаненко
15:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 апреля 2019 года
14:57
Дума взяла на контроль исполнение нацпроектов
14:55
Собчак отправили воспитывать муравьев
14:52
"Смотреть там особо не на что": Шаляпин поставил крест на пожилой Пугачевой
14:46
Знаменитый музыкант изумил резким похудением
14:30
Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой
14:30
Найден вызывающий аутизм ген
14:21
Дума приняла законопроект об упрощении закупок в сфере культуры
14:16
Обнародовано интимное письмо Кикабидзе к Данелии
14:12
Кудрявцева добыла в Лондоне "халявные" таблетки для мужа
14:10
У метро в Петербурге неизвестный изрезал парня ножом
13:57
Корчевников узнал о проделках дурившего поклонниц Баталова
13:56
Униженный Порошенко призвал Путина на помощь Украине
13:50
Сухоруков рассказал о самочувствии после госпитализации
13:43
Убитая горем вдова с трудом держалась на ногах у гроба Данелии
13:33
Джоли потребовала от Питта компенсации за загубленную молодость
13:10
Вид окровавленного Данелии шокировал народ
13:05
"Расследование" Соболь разваливается из-за отказа родителей от исков к Пригожину
13:02
Парламентарии дополнят "ипотечные каникулы" льготами по НДФЛ
12:59
Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой
12:50
Бабкина выступила с феминистским призывом
12:33
На Землю обрушится огненный дождь
12:25
Жилье граждан защитят от злоупотреблений со стороны МФО
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Панайотов рассказал о рождении сына
Галкин отправил пятилетнего сына убирать двор
Сын категорически отказался от денег Валерии
Он запрещал об этом говорить: перед гробом огласили главную тайну жизни Булдакова
Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах
Главные трудности Великого поста
Политика

Разведенца Порошенко выковыривают с Украины

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Петру Порошенко дали развод. Украина хочет от него избавиться, причем мирным путем. Однако политик цепляется за власть руками и ногами – так что его приходится выковыривать из президентского кресла.

Продолжение: В Кремле официально объявили победителя выборов на Украине
прочитано 488 раз

Петр Порошенко Украину утомил. Страна хочет дать ему развод и избавиться от него без Майдана, мирно. Однако политик яростно сопротивляется, клянчит и лжет, при этом презирая своих избирателей.

ПО ТЕМЕ

Порошенко дорого заплатит за рекламу с Путиным

Нос Порошенко обличил его в грязной лжи

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"Порошенко то угрожает или льстит, то обещает все, что захотят избиратели – это те, кого он пять лет презирал, обманывал, унижал, эксплуатировал и обворовывал вместе со своими друзьями. Судя по телеэфиру на ICTV, хорошо видно, что Порошенко понял: его не хотят. И он возненавидел тех, от кого сейчас зависит его политическая судьба", – приводит "ПолитНавигатор" мнение политолога Виктор Небоженко.

По словам эксперта, который в первом туре выборов президента сотрудничал с Юлией Тимошенко, Петр Порошенко никогда не простит Украину за то, что она отвергала его, выбирая другого кандидата. Ради сохранения власти он готов пообещать все, что угодно. Однако, если он вновь станет президентом, Петр Порошенко начнет мстить не только политическим противникам, но и всем избирателям.

"Он не станет другим. Он станет хуже. Если первый раз, в 2014 году, Порошенко получил власть в результате демагогии, обещаний и обмана, то второй раз он может получить власть только несправедливым и нечестным путем. Ему уже не нужно будет прикидываться патриотом, верующим, честным политиком или порядочным человеком", – уверен украинский политолог.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от @tarutik23

Второй срок Петра Порошенко станет жестоким и болезненным испытанием для страны. Если Порошенко останется у власти, выковыривать его с Украины будет гораздо труднее и дороже, убежден эксперт.

Автор: Андрей Евлампиев10 апреля 2019, 14:25
ФОТОРЕПОРТАЖ

Поседел и потолстел: "забота" об Украине убивает Порошенко

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
ПОРОШЕНКО ПРОЧЬ -- ТЕБЕ ДАЖЕ В АДУ МЕСТА НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Гость
Ответить
Если Зелинский действительно наркозависимый,что я допускаю,то конечно жаль Но выборы надо отменить и начать все сначала
1

Популярные темы форума

Политика

В Кремле объявили победителя выборов на Украине
Разведенца Порошенко выковыривают с Украины
Зеленскому нашли замену после скандала с наркотиками
Разведенца Порошенко выковыривают с Украины

Шоу-бизнес

Официальное заявление об измене Кейт Миддлтон
Звезду "Дома-2" разнесли за незнание географии (видео)
"Она такая тугая": неожиданное признание Борисова
Садальский заговорил о потрясающем сексе с Малышевой

Проишествия

Ужас на могилах: девушка ослепла после посещения кладбища
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Беременную Кабаеву сняли во время прогулки с четырьмя малышами

Красавица в ожидании сына
Шоу-бизнес

Самбурская закатила истерику после провала

Актриса не умеет импровизировать на сцене
Шоу-бизнес

Госпитализированной дочери Валерии сделали срочную операцию

Артистка попала в больницу
Шоу-бизнес

Как живет 94-летний диктор Виктор Балашов

Легенде советского телевидения не изменяет чувство юмора

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Хоркина заметно изменилась после ухода из спорта
Сексуальные фото предполагаемой любовницы Андрея Аршавина
Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой
Успенская без юбки показала роскошные ноги

Спорт

Кержаков обратился к брошенному сыну
Чемпионку Загитову гонят из большого спорта
Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
Обманувший беременную жену известный футболист вышел на связь

Регионы

Названа дата закрытия опустевшего Крымского моста
Дерзкий налет на ювелирный в Петербурге попал на видео
Стали известны причины взрыва в жилом доме в Екатеринбурге
Оленя в каске сделали мастером бригады вахтовиков (видео)

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru