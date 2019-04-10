Разведенца Порошенко выковыривают с Украины

Петру Порошенко дали развод. Украина хочет от него избавиться, причем мирным путем. Однако политик цепляется за власть руками и ногами – так что его приходится выковыривать из президентского кресла.

Петр Порошенко Украину утомил. Страна хочет дать ему развод и избавиться от него без Майдана, мирно. Однако политик яростно сопротивляется, клянчит и лжет, при этом презирая своих избирателей.

"Порошенко то угрожает или льстит, то обещает все, что захотят избиратели – это те, кого он пять лет презирал, обманывал, унижал, эксплуатировал и обворовывал вместе со своими друзьями. Судя по телеэфиру на ICTV, хорошо видно, что Порошенко понял: его не хотят. И он возненавидел тех, от кого сейчас зависит его политическая судьба", – приводит "ПолитНавигатор" мнение политолога Виктор Небоженко.

По словам эксперта, который в первом туре выборов президента сотрудничал с Юлией Тимошенко, Петр Порошенко никогда не простит Украину за то, что она отвергала его, выбирая другого кандидата. Ради сохранения власти он готов пообещать все, что угодно. Однако, если он вновь станет президентом, Петр Порошенко начнет мстить не только политическим противникам, но и всем избирателям.

"Он не станет другим. Он станет хуже. Если первый раз, в 2014 году, Порошенко получил власть в результате демагогии, обещаний и обмана, то второй раз он может получить власть только несправедливым и нечестным путем. Ему уже не нужно будет прикидываться патриотом, верующим, честным политиком или порядочным человеком", – уверен украинский политолог.

Второй срок Петра Порошенко станет жестоким и болезненным испытанием для страны. Если Порошенко останется у власти, выковыривать его с Украины будет гораздо труднее и дороже, убежден эксперт.