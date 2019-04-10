Нос Порошенко обличил его в грязной лжи
Определить склонность Петра Порошенко ко лжи могут не только профессионалы, но и наблюдательные люди, знакомые с азами психологии. Украинский лидер, отстающий по итогам первого тура президентской гонки от своего оппонента, вертится как уж на сковородке.
"Порошенко вертится как уж на сковородке, пытаясь в той или иной степени кому-то угодить. Кстати, по поводу этого эпизода, когда он говорит, что вообще не пьет. Люди, хоть мало-мальски знакомые с азами психологии – вы видели, что он сделал? Он говорит: "Я не пью" и в это время делает движение, нос так – раз. А психологи говорят, что, когда человек трогает нос, это значит, что он врет", – заявил экс-ведущий киевского Антимайдана, журналист Юрий Кот.
Петр Порошенко лжет в своих выступлениях почти постоянно, это приобрело характер патологии. Он то заверяет избирателей в отсутствии пристрастия к алкоголю, то заявляет о желании вернуть праздник 9 мая в украинский календарь, напоминает "Политнавигатор".
"Если говорить, в принципе, об этой ситуации с его враньем тотальным, вы обратите внимание, как он заигрывает с вменяемой общественностью на Украине. Он говорит: "Так, все, издаю указ, 9 мая - День Победы". Секундочку, может нам что-то послышалось? А все эти пять лет что происходило?", – сказал эксперт в студии телеканала "Россия-1".
Кот напомнил, что недавно Петр Порошенко решил, что он - русскоязычный. Это при том, что с самого начала его президентства делалось все для притеснения русскоязычных на Украине – вплоть до войны в Донбассе. Журналист назвал Порошенко "абсолютным брехлом".
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