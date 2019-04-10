Связь с Россией потянула Зеленского на дно

0
Смерть Юлии Началовой Форум Выборы президента Украины: Порошенко идет ко дну Гороскоп Новости "Дома-2"

Самое читаемое

Путин врезал обнаглевшему Лукашенко по самому больному
"Старая кикимора": интимный снимок Лорак привел народ в бешенство
Раскрывший секрет ФСБ Путин довел украинцев до бешенства
"Предатели, иуды!": заявление о закрытии Крымского моста шокировало россиян
Реаниматологи колдуют над рожей Началовой
партнеры
Среда 10 апреля
Лента новостей
01:01
Малышева раскрыла секрет "потрясающего секса"
23:00
Прикрывающая сосок Нюша заинтриговала народ
21:53
Вскрылись планы пришельцев уничтожить Землю до Пасхи
21:14
На Украине пиротехники подорвались на мине своих же военных
20:41
Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
20:29
Родившая Савельева показала фото с первенцем
19:40
Объявлено о побеге Порошенко в Германию
19:28
Порошенко намекнул на ракетный удар по Москве
19:20
В Приморье призывник насмерть подорвался на мине
19:12
Ученые: электронные сигареты помогают снизить риски при отказе от курения
18:58
Обманувший беременную жену известный футболист вышел на связь
18:49
В центре Москвы у мужчины отобрали сумку с шестью миллионами
18:43
С территории отдела полиции в Москве угнали BMW
18:33
Отмечающая день рождения Арбенина чуть не утонула с детьми
18:28
В небе над Тихим океаном пропал самолет
17:59
Перепуганный Лукашенко нелепо оправдался за пьяницу Порошенко
17:25
"Такой же красавец": 15-летний сын стал копией Хворостовского
17:24
В Башкирии мужчина пытался убить свою дочь
16:56
"Единая Россия" проведет субботники по всей стране
16:56
Заявилась на съемки: беременная провинциалка повергла Шепелева в шок
16:53
"Опасно передвигаться": помощник рассказал о состоянии травмированного Жванецкого
16:32
В стельку пьяный врач шокировал жителей Дзержинска
16:26
"Все проходит": Виторган страдает из-за ушедшей любви
16:02
Сексуальные фото новой любовницы Андрея Аршавина
15:54
Президент Исландии удивил знанием русского языка (видео)
15:43
"Разводишь людей на понты и фейки": Солнцев плюнул в глаза Тимати
15:32
Миддлтон восхитила трогательными семейными фото
15:17
"Запретить отправлять повторно": Лазареву нанесли новый удар перед "Евровидением"
15:13
Петросян тратит миллионы на исхудавшую Степаненко
15:07
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 9 апреля 2019 года
14:55
Собчак отправили воспитывать муравьев
14:52
"Смотреть там особо не на что": Шаляпин поставил крест на пожилой Пугачевой
14:46
Знаменитый музыкант изумил резким похудением
14:30
Малахов заорал от вида раздевшейся перед ним Волочковой
14:30
Найден вызывающий аутизм ген
14:21
Дума приняла законопроект об упрощении закупок в сфере культуры
14:16
Обнародовано интимное письмо Кикабидзе к Данелии
14:12
Кудрявцева добыла в Лондоне "халявные" таблетки для мужа
14:10
У метро в Петербурге неизвестный изрезал парня ножом
13:57
Корчевников узнал о проделках дурившего поклонниц Баталова
13:56
Униженный Порошенко призвал Путина на помощь Украине
13:50
Сухоруков рассказал о самочувствии после госпитализации
13:43
Убитая горем вдова с трудом держалась на ногах у гроба Данелии
13:33
Джоли потребовала от Питта компенсации за загубленную молодость
13:10
Вид окровавленного Данелии шокировал народ
13:02
Парламентарии дополнят "ипотечные каникулы" льготами по НДФЛ
12:59
Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой
12:50
Бабкина выступила с феминистским призывом
12:33
На Землю обрушится огненный дождь
12:25
Жилье граждан защитят от злоупотреблений со стороны МФО
12:14
В особняке в центре Москвы нашли призрак девушки
12:12
Голая звезда "Дома-2" устроила кровавую сцену ревности
11:56
"Еле сдерживаюсь": беременная от Аршавина Барановская сняла видео за границей
11:51
Роковая Бондарчук затмила бывшего возлюбленного
11:20
Семенович показала ножки на миллион
11:09
Бесстыдной Хилькевич врезали за танец дочери под матерную песню
10:55
"Пьет и не просыхает": Порошенко откровенно о "наркомании" Зеленского
10:43
Уголок Турции открылся в трамвайном "Депо"
10:39
Скрывшуюся с золотом Загитову подкараулили в аэропорту
10:34
Пугачева не оценила подарок от бывшего мужа Киркорова
10:30
Звезда "Игры престолов" показала первое фото после инсульта
10:30
Налетчики в масках и с пистолетами ограбили цветочный магазин в Балашихе
09:56
"Она прекрасна!": в объятиях Виторгана сняли знаменитую артистку
09:54
Известная актриса поразила резкой сменой имиджа
09:45
Миддлтон одела детей в старое тряпье
09:22
"Прощай": новость о смерти потрясла фанатов Пьехи
08:47
"Очень было приятно": Галкин и Тодоренко раскрыли свои чувства
08:32
Завравшийся Порошенко пригрозил Путину
08:26
В саду "Эрмитаж" пройдет вручение премии JAZZ FM
07:05
"Дрожжевое тесто и ослиный зад": Собчак и Волочкова в бикини вызвали омерзение
05:03
"Ждущая принцесса": Миддлтон пожаловалась на обидное прозвище
03:02
"Чуть из ботинок не вылетел": пышка из шоу "Дом-2" дала леща мужу (видео)
01:01
Лопес в образе стриптизерши оголила ягодицы (видео)
23:00
Тилля прижали к стенке вопросом об отношениях с Лободой
22:05
Кикабидзе не придет на похороны Данелии
21:50
Немцы обматерили украинских депутатов за вопрос о России
21:35
Петросян украдкой привел молодую пассию к Авербуху
21:19
Ракеты NASA приняли за пришельцев (видео)
20:54
Соловьев набросился на Познера за слова о России
20:36
Единственная дочь Владимира Винокура подала на развод
20:34
ВВС вывели на чистую воду за фейк о российском следе в мадагаскарских выборах
20:32
Таких не берут в космонавты: что нашли в анализах Порошенко
20:15
Неожиданный поворот в скандале с отменой йоги в СИЗО
20:11
В Мурманской области альпинист сорвался с горы
19:54
Избили и выпотрошили: обобранная до нитки Волочкова заявила о дерзком ограблении
19:44
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса
19:35
6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
19:30
Церковь Порошенко грозит Зеленскому адом
19:22
Под Нижним Новгородом при обрушении на промышленной площадке погиб человек
19:16
Жительница Башкирии ударила ножом пятилетнюю дочь
19:02
Помогавший клоунам пенсионер умер на глазах у внучат
18:50
После слухов об измене мужа Шейк оказалась в постели с другим
18:30
Раскрыт способ получать пенсию выше 100 тысяч рублей
18:27
На дороге под Москвой перевернулся внедорожник (видео)
18:24
Перепуганный Зеленский встал на колени перед Порошенко
17:49
После развода Башаров остался без квартиры
17:45
Борисов влез в грязные разборки родственников звезды "Семнадцати мгновений весны"
17:22
Уголовница Тимошенко подложила свинью рвущемуся к власти Зеленскому
17:11
Топурия помирилась с Гуфом
17:01
Качество, а не соревнование: Володин призвал повысить эффективность госзакупок
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала
Панайотов рассказал о рождении сына
Галкин отправил пятилетнего сына убирать двор
Сын категорически отказался от денег Валерии
"На мужчин у меня моратория нет": кокетливое признание Брежневой
Общество

Связь с Россией потянула Зеленского на дно

Владимир Зеленский. Фото: www.globallookpress.com
Андрей Малахов в шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1" оказал кандидату в президенты Украины медвежью услугу. В этом уверен эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
прочитано 199 раз

Он напомнил, что телеведущий выпустил целую программу, посвященную победителю первого тура выборов на Украине – Владимиру Зеленскому. Но, по мнению эксперта, лучше бы Малахов этого не делал.

ПО ТЕМЕ

Перепуганный Зеленский встал на колени перед Порошенко

Поющий дифирамбы Малахов жестко подставил Зеленского

 Выборы президента Украины 2019

Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

"Как бы Владимир Зеленский не отмахивался от теплых объятий из России, ему все равно не удастся этого сделать", – отметил собеседник "Дни.ру". Манукян констатировал, что в выпуске шоу артисты, которые были знакомы с Владимиром Зеленским, говорили о нем только теплые слова и желали ему удачи на выборах.

"Однако для него сейчас поддержка из России – это очень большая медвежья услуга. Чем больше его хвалят в нашей стране и желают удачи на выборах, тем больше козырей у Петра Порошенко называть его "агентом Кремля", – заявил Вадим Манукян. "Так что если все эти артисты действительно желают Владимиру Зеленскому победы на выборах, то им было бы лучше помолчать, а Малахову не стоило делать этот выпуск вовсе", – резюмировал эксперт.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко необходимо набрать простое большинство голосов. Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену. 

Автор: Валерия Нарская10 апреля 2019, 03:02
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

567

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Сдавшийся Порошенко признал Путина президентом Украины
Объявлено о побеге Порошенко в Германию
Перепуганный Лукашенко нелепо оправдался за пьяницу Порошенко
Президент Исландии удивил знанием русского языка (видео)

Шоу-бизнес

Предательницу Волочкову обозвали "фрикообразным чудовищем"
Родившая Савельева показала фото с первенцем
57-летнюю Сябитову поймали на вранье
Отмечающая день рождения Арбенина чуть не утонула с детьми

Проишествия

6-летняя девочка выжила после падения с 26 этажа
Доигрался: у москвича-ловеласа нашли в заднем проходе утеплитель
На Василия Уткина совершено дерзкое нападение
Малышева спасла беззащитных животных от живодера

Lifestyle

Искали 16 лет: раскрыта главная тайна мультсериала "Ну, погоди!"
Группа Rammstein произвела фурор первым за семь лет клипом
Нетребко изменилась до неузнаваемости
Резкое ухудшение: в Москве срочно госпитализировали Гафта
Шоу-бизнес

Вид окровавленного Данелии шокировал народ

В Москве прощаются с легендарным кинорежиссером
Шоу-бизнес

Миддлтон восхитила трогательными семейными фото

Герцогиня Кембриджская показала кадр из первой фотосессии сына
Шоу-бизнес

Роковая Бондарчук затмила бывшего возлюбленного

Она отправилась на Мальдивы с новым избранником
Шоу-бизнес

"Еле сдерживаюсь": беременная от Аршавина Барановская сняла видео за границей

Ролик никого не оставил равнодушным

Гороскоп

Онкобольной Песков предчувствовал надвигающуюся беду
"Достает всех вокруг": коллеги сторонятся эксцентричную Малышеву
Гороскоп на неделю
Совет на выходные

Фоторепортажи

Сексуальные фото новой любовницы Андрея Аршавина
Звезды собрались на концерте в честь юбилея Пугачевой
Успенская без юбки показала роскошные ноги
Обидевшая украинцев топ-модель обнажилась после скандала

Спорт

Садился сверху: друг рассказал о постыдных действиях Кокорина с мужчиной
Обманувший беременную жену известный футболист вышел на связь
Скрывшуюся с золотом Загитову подкараулили в аэропорту
Жена оскалилась после пинка Мамаеву

Регионы

Крымский мост опустел после объявления о серьезных проблемах
Помогавший клоунам пенсионер умер на глазах у внучат
Спалила "ведьму-свекровку": вскрылся жуткий мотив поджога квартиры сибирячки
Названы неожиданные версии взрыва в питерской академии

Популярные акции

Все Промокоды Промокоды М.Видео
Промокоды iHerb Промокоды Озон
Промокоды Ситилинк Промокоды AliExpress
Промокоды Tmall Промокоды Фоксфорд
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru