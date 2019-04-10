Связь с Россией потянула Зеленского на дно

Андрей Малахов в шоу "Привет, Андрей!" телеканала "Россия 1" оказал кандидату в президенты Украины медвежью услугу. В этом уверен эксперт совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

Он напомнил, что телеведущий выпустил целую программу, посвященную победителю первого тура выборов на Украине – Владимиру Зеленскому. Но, по мнению эксперта, лучше бы Малахов этого не делал.

"Как бы Владимир Зеленский не отмахивался от теплых объятий из России, ему все равно не удастся этого сделать", – отметил собеседник "Дни.ру". Манукян констатировал, что в выпуске шоу артисты, которые были знакомы с Владимиром Зеленским, говорили о нем только теплые слова и желали ему удачи на выборах.

"Однако для него сейчас поддержка из России – это очень большая медвежья услуга. Чем больше его хвалят в нашей стране и желают удачи на выборах, тем больше козырей у Петра Порошенко называть его "агентом Кремля", – заявил Вадим Манукян. "Так что если все эти артисты действительно желают Владимиру Зеленскому победы на выборах, то им было бы лучше помолчать, а Малахову не стоило делать этот выпуск вовсе", – резюмировал эксперт.

Напомним, второй тур выборов президента Украины пройдет 21 апреля. Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко необходимо набрать простое большинство голосов. Пока социологические рейтинги отдают победу шоумену.