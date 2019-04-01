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Трамп отказал в убежище поджавшему хвост Порошенко

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Петру Порошенко не стоит рассчитывать на снисхождение Дональда Трампа. Американский президент не пустит его в страну после бегства с Украины.

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Обстоятельства поставили Петра Порошенко перед непростым выбором: в случае проигрыша во втором туре ему грозит тюрьма. Поэтому президент рассматривает сейчас три страны для эмиграции, считает бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

"При последнем посещении Украины представителя Госдепартамента Порошенко просил, чтобы его приютили Соединенные Штаты. США отказали ему, еще раньше отказал Израиль. В качестве мест, куда Порошенко может поехать, указывают Молдавию, Испанию и Канаду", – приводит слова Царева издание "ПолитНавигатор".

Самым приемлемым вариантом, конечно, является Молдавия. Именно там Порошенко начинал свой бизнес и наверняка у него остались связи с преступными группировками. О том, что начинающий политик активно сотрудничал с молдавскими бандитами, не раз писали местные СМИ.

По информации Олега Царева, супруга Порошенко очень хочет уехать в Испанию, где находится их семейная вилла. Но там беглеца может ожидать уголовное дело, потому что эту виллу он покупал через офшоры, используя  незадекларированные деньги.

Ранее главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко говорил, что Петр Порошенко оказался в ситуации товарища Саахова из фильма "Кавказская пленница": "Либо я ее веду в ЗАГС, либо она ведет меня к прокурору". Сейчас главное для президента – получить гарантии безопасности хотя бы за границей, считает политолог.

Стоит напомнить, что большинство участников предвыборной гонки пообещали Порошенко уголовное преследование в случае победы. Ему грозит срок за коррупцию и фальсификацию выборов. О подготовке администрацией президента массовых вбросов заявляла, в частности, бывшая соратница Порошенко лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. По данным на 14:00 артист Владимир Зеленский набирает 30,41% голосов избирателей, действующий президент Петр Порошенко – 16,11%. У оставшейся за бортом президентской гонки Юлии Тимошенко 13,21% голосов. Второй тур назначен на 21 апреля.

Автор: Александр Комаров1 апреля 2019, 16:29
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