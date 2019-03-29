Порошенко публично назвали тварью и вурдалаком
По оценке Алексея Журавко, нынешний президент Украины сумел объединить в себе худшее из деяний гетмана Мазепы, Симона Петлюры и Степана Бандеры. Экс-депутат напомнил, что история земель, входящих сегодня в состав Незалежной, имеет множество положительных примеров – от киевских князей, до великих ученых, поэтов и героев Великой Отечественной войны.
Украинцам следовало бы брать пример с Ярослава Мудрого или Богдана Хмельницкого, но почему-то при нынешней власти почитают совсем других "героев" – Мазепу, Петлюру и Бандеру.
"Все эти трое были по-разному мерзкими и убогими. Казалось бы, совместить в одном человеке столько гнили, нечисти, зла и тьмы невозможно. Так казалось, пока к власти в моей стране не пришел главный вурдалак современности – Петр Порошенко. Эта тварь умудрилась объединить в себе худшие качества вышеупомянутых чудовищ!" – заявил Журавко.
Порошенко – трехглавый монстр из всего худшего, что знала моя многострадальная земля!
Политик напомнил, что в Горловке отлит двухметровый "Орден Иуды" для Петра Порошенко. Такую "награду" вручали в истории всего один раз: ее по поручению Петра Первого удостоится предатель Иван Мазепа.
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