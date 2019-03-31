Первые результаты выборов президента Украины
Национальный экзит-пол предсказывает уверенную победу на президентских выборах на Украине – 2019 актера Владимира Зеленского. Комик получает 30,4% голосов, тогда как его ближайший преследователь, президент Украины Петр Порошенко, всего лишь 17,8%.
На третьей строчке расположилась бывший премьер-министр Юлия Тимошенко – 14,2%. Замыкает четверку лидеров глава "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко – 9,8%.
Данные других экзит-полов также говорят об уверенной победе Зеленского в первом туре президентских выборов на Украине – 2019. Так, опрос телеканалов "112 Украина" и NewsOne дает актеру 30,7% голосов, главе государства – 18,6%, лидеру "Батькивщины" – 13,9%, а лидеру "Оппозиционной платформы" – 10,3%.
Обзвонил знакомых (Киев, от 30 до 45 лет всего 35 чел.) с самым актуальным на сегодня вопросом "за кого голосовал?"... итак:— ⚠Страшный БЕНДЕРовец⚠ (@Realuran) 31 марта 2019 г.
1. Зеленский - 23 чел...
2. Тимошенко - 8 чел...
3. Пэтяводинтур и Порохпонадусе (да, есть у меня и такие знакомые) - 3 чел...
4. Гриценко - 1 чел... pic.twitter.com/KSyY7HRxcQ
С результатами экзит-полов не согласна Юлия Тимошенко. Она назвала их "продажными и несправедливыми". "Оранжевая принцесса" уверена, что опережает Петра Порошенко и должна выйти во второй тур вместе с Владимиром Зеленским.
Ранее были опубликованы неофициальные результаты опросов проголосовавших украинцев. Тогда результат Зеленского был чуть меньше – 27%, а Порошенко, Тимошенко и Бойко шли примерно вровень – у всех троих было 14-17% голосов.
Президент Украины избирается на пять лет. Для победы необходимо набрать более половины голосов. В случае, если победитель не определился в первом туре, через несколько недель пройдет второй. В нем встретятся кандидаты, занявшие первое и второе места в первом туре.
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