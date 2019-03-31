Скандалист Ляшко сорвал выборы президента Украины
Голосуя на выборах президента Украины, Олег Ляшко решил отличиться. Кандидат продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления.
Олег Ляшко пришел на участок со своей женой Роситой. Она первой получила бюллетень, после чего кандидат в шутливой форме предупредил, чтобы голосовала за него. Отшутился лидер радикалов и на вопрос о том, как будет голосовать он сам на выборах президента Украины – заявив, что его "ручка голосует только за Ляшко".
Однако позже он все же решил раскрыть тайну голосования - чего закон не позволяет. "Во время голосования на одном из участков кандидат на пост президента Украины Олег Ляшко продемонстрировал в присутствии телекамер и избирателей бюллетень с результатами своего волеизъявления", - говорится в сообщении Комитета избирателей Украины.
За несколько дней до голосования на выборах президента Украины были опубликованы последние рейтинги кандидатов. Лидером гонки остался актер Владимир Зеленский: отдать голоса за него готовы 26,6% тех, кто придет к избирательным урнам, передает ТАСС.
На второй строчке рейтинга кандидатов на выборах президента Украины закрепились нынешний лидер Незалежной Петр Порошенко и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко – у обоих по 17%. Четвертую строчку занял экс-министр обороны Анатолий Гриценко с 9,5%, а замыкает пятерку лидеров глава партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко. Кандидат от Радикальной партии Олег Ляшко на 6 строчке.
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