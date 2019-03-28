Президентские выборы на Украине закончатся третьим Майданом. С таким прогнозом выступил экс-президент страны Леонид Кравчук.

Политик сделал неутешительный прогноз: всеобщая фальсификация на выборах может привести к третьему Майдану и повторению сценария Оранжевой революции и переворота 2014 года. Кравчук также выразил мнение, что среди кандидатов в президенты нет ни одной темной лошадки.

О новом Майдане в Незалежной уже давно предупреждают эксперты: президент Петр Порошенко делает все, чтобы выборы закончились очередным государственным переворотом. Практически все соперники действующего главы государства заявили о готовящихся фальсификациях, а лидер партии "Батькивщина" даже передала в прокуратуру факты нарушений со стороны Порошенко и потребовала возбудить против него уголовное дело.

Напомним, что события первого Майдана или Оранжевой революции происходили на Украине в конце 2004 – начале 2005 годов. Тогда беспорядки начались после того, как избирком Украины обнародовал данные второго тура и объявил победителем Виктора Януковича. Сторонникам другого кандидата – Виктора Ющенко – это не понравилось и они вывели на улицы сотни тысяч людей. В итоге власти были вынуждены назначить переголосование, которое в народе назвали третьим туром. С перевесом в 8% победу тогда одержал Ющенко.

Будут собирать очередной «Майдан» и пытаться сделать государственный переворот. Но на этот раз готовятся они к этому более основательно и бригады уже собрали. — fremen (@fremen_sand) 28 марта 2019 г.

Второй Майдан или Евромайдан начался на Украине в конце 2013 года. Сторонники евроинтеграции потребовали от президента Виктора Януковича подписать соглашение с ЕС. Столкновения в центре Киева привели к жертвам: погибли более ста человек. Глава государства был вынужден покинуть страну, позже на внеочередных выборах победил Петр Порошенко.