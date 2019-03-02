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Политика

Кто станет президентом Украины

Юлия Тимошенко, Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Фото: Дни.ру
До выборов президента Украины остается ровно четыре недели. Все кандидаты определились, предвыборная гонка в самом разгаре. И, судя по опросу, который редакция "Дни.ру" запустила на своей странице ВКонтакте, лидирует комик Владимир Зеленский. Он же стал фаворитом и на Украине: рейтинг популярности артиста бьет все рекорды.
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Сюжеты Выборы президента Украины 2019

Нынешние выборы президента Украины принесли немало сюрпризов. Во-первых, побит рекорд по числу кандидатов на высший пост в стране: их набралось аж 44 человека. Большинство из них, конечно, люди случайные и в России вообще никому не известные. К примеру, некто Юрий Владимирович Тимошенко выдвинулся только для того, чтобы ввести в заблуждение избирателя и попытаться оттянуть голоса у лидера "Батькивщины" Юлии Тимошенко.

Во-вторых, в выборах президента Украины решил принять участие артист, комик, бывший кавээнщик Владимир Зеленский. В мировой истории примеров, когда люди творческих профессий идут во власть немало: в США стал президентом Рональд Рейган, у нас был губернатором юморист Михаил Евдокимов.

Зеленского на Украине любят – он участвует в юмористических шоу, снимается в топовых комедиях и смешит публику в концертных залах. При финансовой поддержке олигарха Игоря Коломойского комик двинулся в политику и замахнулся сразу на высший пост в стране.

Удивительно, но за короткое время Зеленский не только вошел в топ-5 кандидатов в президенты, но и смог оттеснить таких политических монстров, как Петр Порошенко и Юлия Тимошенко. Сегодня он уверенно лидирует во всех соцопросах, занимая первое место. В народном рейтинге Dni.Ru Владимир Зеленский тоже вырвался в лидеры.

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com

НАРОДНЫЙ РЕЙТИНГ

В середине января мы запустили свое голосование в соцсети ВКонтакте. От греха подальше редакция решила не включать в список кандидатов  действующего президента Украины Петра Порошенко. Надеемся, что он все-таки не сможет пройти на второй срок.

За полтора месяца в голосовании приняли участие почти 17 тысяч человек. Подавляющее число пользователей (61%) отдали свои голоса за Владимира Зеленского. На втором месте с 25% – лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Оппозиционер и Герой Украины Юрий Бойко, которого часто называют пророссийским кандидатом, смог заручиться поддержкой 5% пользователей. Скандалист Олег Ляшко из Радикальной партии и лидер  "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко не вышли из статистической погрешности: у них около 2% голосов.

Юлия Тимошенко не первый раз участвует в выборах президента Украины. Фото: tymoshenko.ua

Около 5% пользователей ВКонтакте предложили своих кандидатов. В комментариях фигурировали фамилии: Путин, Медведев, Сталин… Много споров и оценок вызвала фигура Евгения Мураева – лидера партии "Наши". Его многие комментаторы считают близким к России, самым адекватным и порядочным кандидатом на выборах президента Украины. Проблема в том, что в Незалежной за него готовы проголосовать не более 1,2% избирателей.

В целом же комментаторы сходятся во мнении, что время Пера Порошенко закончилось и его надо гнать из власти поганой метлой. "Порошенко – фашист! Интересует, где и на чьей стороне воевали его деды, или они были в лесах с бандеровцами, которых он сегодня так яростно поддерживает?", – задает вопрос Карпо Петрусенко.

А Владимир Еремин констатирует: "После Порошенко не осталось страны. Обозленный нищий народ, потерявший мужиков на Донбассе. Долги страны на 300 лет вперед. Потеря территорий. И так до бесконечности". Правда, нашли и те, кто считает Порошенко лучшим кандидатом для России. Иван Прискин пишет, что никто не сделал больше для уничтожения Украины, как Порошенко.

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Итоги нашего опроса и социологические исследования в Незалежной свидетельствуют о том, что тройка лидеров на выборах президента Украины до 31 марта уже не изменится: слишком велик отрыв всех остальных кандидатов от Зеленского, Порошенко и Тимошенко. Комик-артист вырвался вперед так, что его уже не догонят действующий президент и оранжевая принцесса: по данным разных соцопросов у него от 25% до 32% поддержки электората.

Юлия Тимошенко и Петр Порошенко делят второе и третье место. По чьим-то подсчетам, Тимошенко обгоняет президента на 1-2%, по другим данным – Порошенко примерно на столько же вырывается вперед.

Из всего этого можно сделать вывод о неизбежности второго тура на выборах президента Украины. И тут возникает коллизия. Если во втором туре мериться силами будут действующий президент и артист, то победа, скорее всего, будет за Зеленским. Все-таки большинство украинцев устали от войны, коррупции и нищеты.

Такая же ситуация может возникнуть в случае выхода во второй тур Тимошенко и Зеленского. Народ выберет комика в качестве меньшего зла. А вот, что будет при сражении оранжевой принцессы и действующего президента – даже опытные политологи не могут дать однозначного ответа. Оба этих политика запятнали себя коррупционными скандалами, оба – прожженные лгуны, уже побывавшие во власти.

Кто станет главой государства в этом случае – не совсем понятно. Но мы узнаем это совсем скоро: 31 марта пройдут выборы президента Украины. В случае, если победитель не будет выявлен в первом туре, второй пройдет в конце  апреля.

Автор: Александр Комаров2 марта 2019, 08:20
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