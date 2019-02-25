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Политика

Объявлено о дуэли Зеленского с Порошенко

Владимир Зеленский. Кадр youtube.com
Владимиру Зеленскому предложили вызвать президента Украины на политическую дуэль. Только на дебатах он сможет положить Петра Порошенко на лопатки.
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Бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов уверен, что Петр Порошенко не сможет реализовать план масштабной фальсификации выборов, если его вызовет на дебаты Владимир Зеленский. Экс-чиновник назвал актера эрудированным человеком, который может положить президента на лопатки вопросами про кражи, офшоры, мародерство и прочие "подвиги".

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Владимир Александрович Зеленский

Владимир Александрович Зеленский Актер, политик

О том, что президент готовит фальсификации на выборах, украинская пресса узнала от Юлии Тимошенко. Лидер "Батькивщины" уже написала два заявления в прокуратуру, и их у нее приняли. Но Андрей Портнов убежден, что вбросить миллион лишних бюллетеней за Порошенко, о чем предупреждает "оранжевая принцесса", властям не удастся.

"Когда я слышу, что Порошенко не хватает миллион избирателей, у меня возникает вопрос: а как на 33 тысячах участков, где от одной до трех тысяч голосов, впихнуть миллион? На каком участке его надо впихнуть? А для того, чтобы организовать такую работу, это нужно иметь смелость", – приводит слова Портнова издание "ПолитНавигатор".

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие 44 кандидата. Тройка лидеров, согласно последним данным социологических опросов, выглядит так: комик Владимир Зеленский занимает первое место,  далее следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.


Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Если во второй тур выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то победа, скорее всего, будет за нынешним лидером страны. В случае борьбы Порошенко и Зеленского президентом Украины, вероятно, станет бывший кавээнщик.

Политолог Иван Мезюхо считает, что если Петр Порошенко выйдет во второй тур выборов, то может устроить провокацию на юго-востоке, сообщает телеканал "ЦарьградТВ". Эксперт уверен, что Донбасс, как и раньше, будет использоваться украинским руководством в своей внутриполитической жизни, и поэтому нас ждет очередное обострение ситуации на границе с непризнанными республиками.


Автор: Александр Комаров25 февраля 2019, 14:57
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