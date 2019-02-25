Объявлено о дуэли Зеленского с Порошенко

Владимиру Зеленскому предложили вызвать президента Украины на политическую дуэль. Только на дебатах он сможет положить Петра Порошенко на лопатки.

Бывший замглавы администрации президента Андрей Портнов уверен, что Петр Порошенко не сможет реализовать план масштабной фальсификации выборов, если его вызовет на дебаты Владимир Зеленский. Экс-чиновник назвал актера эрудированным человеком, который может положить президента на лопатки вопросами про кражи, офшоры, мародерство и прочие "подвиги".

О том, что президент готовит фальсификации на выборах, украинская пресса узнала от Юлии Тимошенко. Лидер "Батькивщины" уже написала два заявления в прокуратуру, и их у нее приняли. Но Андрей Портнов убежден, что вбросить миллион лишних бюллетеней за Порошенко, о чем предупреждает "оранжевая принцесса", властям не удастся.

"Когда я слышу, что Порошенко не хватает миллион избирателей, у меня возникает вопрос: а как на 33 тысячах участков, где от одной до трех тысяч голосов, впихнуть миллион? На каком участке его надо впихнуть? А для того, чтобы организовать такую работу, это нужно иметь смелость", – приводит слова Портнова издание "ПолитНавигатор".

Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие 44 кандидата. Тройка лидеров, согласно последним данным социологических опросов, выглядит так: комик Владимир Зеленский занимает первое место, далее следуют действующий президент Петр Порошенко и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко.

Эксперты прогнозируют, что выборы пройдут в два тура. Если во второй тур выйдут Петр Порошенко и Юлия Тимошенко, то победа, скорее всего, будет за нынешним лидером страны. В случае борьбы Порошенко и Зеленского президентом Украины, вероятно, станет бывший кавээнщик.

Политолог Иван Мезюхо считает, что если Петр Порошенко выйдет во второй тур выборов, то может устроить провокацию на юго-востоке, сообщает телеканал "ЦарьградТВ". Эксперт уверен, что Донбасс, как и раньше, будет использоваться украинским руководством в своей внутриполитической жизни, и поэтому нас ждет очередное обострение ситуации на границе с непризнанными республиками.