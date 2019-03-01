"Убийца и вор": названо имя следующего президента Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко проговорился о следующем президенте Украины. Слова Батьки вызвали недоумение.



Неожиданное заявление лидера братской республики прозвучало во время его традиционной беседы с представителями общественности. Когда речь зашла об Украине, Лукашенко вдруг назвал имя человека, который возгласит страну после мартовских выборов.



По словам Батьки, главой государства останется нынешний украинский лидер Петр Порошенко. "Да, абсолютно точно", – сказал Лукашенко. Откуда такая уверенность Батька объяснять нужным не посчитал.

Лукашенко заявил, что судьба президентского кресла решится во втором туре. В нем Порошенко поборется с актером Владимиром Зеленским.

Впрочем, чуть позже Лукашенко, видимо, понял, что сболтнул лишнего и принялся оправдываться. Батька подчеркнул, что это его личное оценочное суждение. Главное, добавил белорусский лидер, чтобы в соседней стране все было спокойно.

Россияне прогноз на предстоящие выборы от Лукашенко не оценили. Пользователи Сети напомнили, что Порошенко – убийца и вор, замаравший руки в крови и набивший собственные карманы.

За месяц до президентских выборов на Украине – 2019 рейтинги Порошенко оставляют желать лучшего. По данным центра социальных исследований "София", за действующего лидера готовы проголосовать чуть больше 12% опрошенных.

Порошенко опережают актер Владимир Зеленский (18,3%) и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (15,4%). Замыкает четверку лидером кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

На главный государственный пост претендуют 44 человека. Большинство экспертов сходится во мнении, что судьба президентского кресла решится во втором туре.