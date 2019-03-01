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Политика

"Убийца и вор": названо имя следующего президента Украины

Фото: www.globallookpress.com
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проговорился о следующем президенте Украины. Слова Батьки вызвали недоумение.
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Неожиданное заявление лидера братской республики прозвучало во время его традиционной беседы с представителями общественности. Когда речь зашла об Украине, Лукашенко вдруг назвал имя человека, который возгласит страну после мартовских выборов.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

По словам Батьки, главой государства останется нынешний украинский лидер Петр Порошенко. "Да, абсолютно точно", – сказал Лукашенко. Откуда такая уверенность Батька объяснять нужным не посчитал.

Лукашенко заявил, что судьба президентского кресла решится во втором туре. В нем Порошенко поборется с актером Владимиром Зеленским.

Впрочем, чуть позже Лукашенко, видимо, понял, что сболтнул лишнего и принялся оправдываться. Батька подчеркнул, что это его личное оценочное суждение. Главное, добавил белорусский лидер, чтобы в соседней стране все было спокойно.

Россияне прогноз на предстоящие выборы от Лукашенко не оценили. Пользователи Сети напомнили, что Порошенко – убийца и вор, замаравший руки в крови и набивший собственные карманы.

Александр Лукашенко и Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com

За месяц до президентских выборов на Украине – 2019 рейтинги Порошенко оставляют желать лучшего. По данным центра социальных исследований "София", за действующего лидера готовы проголосовать чуть больше 12% опрошенных.

Порошенко опережают актер Владимир Зеленский (18,3%) и бывший премьер-министр Юлия Тимошенко (15,4%). Замыкает четверку лидером кандидат от "Оппозиционного блока" Юрий Бойко.

На главный государственный пост претендуют 44 человека. Большинство экспертов сходится во мнении, что судьба президентского кресла решится во втором туре. 

Автор: Иван Поляков1 марта 2019, 15:30
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