Зеленский обвинил кровавого Порошенко в воровстве
Владимир Зеленский, наконец, понял смысл одного из предвыборных лозунгов Петра Порошенко. Кандидат в президенты Украины интерпретирует его следующим образом: разворовать армию и искусственно разделить людей языком.
Вспомнил Зеленский и о другом лозунге действующего лидера: "Кандидатов много, президент – один". Он согласился с Порошенко в первой части этого высказывания, подчеркнув: из этого множества украинцы выберут кого угодно, только не нынешнего президента.
Комментируя сообщения о контрабанде запчастей для военной техники, Зеленский обвинил украинские власти в "заработках на крови". "Люди, которые пришли к власти на крови, зарабатывают на крови. То есть бывшие в употреблении запчасти в обмен на жизни наших солдат – можно, конфеты – можно. А Maruv – нельзя", – скзал Зеленский в видеообращении.
Комментарий Зеленского относился к обнародованным данным о масштабных хищениях в украинской армии. Как установило следствие, с 2016 года некоторые чиновники продавали украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%. Сумма сделок около 250 миллионов гривен, или более 9 миллионов долларов, передает ТАСС.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко после публикации скандальных данных заявила, что необходимо начать процедуру импичмента действующего президента.
Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. В списке – 44 кандидата. По данным опросов, на первом месте сейчас Владимир Зеленский, на втором – Петр Порошенко. Третью строчку занимает Юлия Тимошенко.
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