Зеленский обвинил кровавого Порошенко в воровстве

Скандал на Украине вызвала публикация данных о контрабанде запчастей для военной техники ВСУ. Кандидат в президенты страны Владимир Зеленский обвинил действующую администрацию в том, что она зарабатывает деньги на крови украинцев.

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