Порошенко отправляют на пожизненное
Веселую жизнь в тюрьме пообещал главе государства кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко. Он заявил, что Петр Порошенко должен сесть пожизненно за причастность к хищениям в оборонной сфере.
"Деньги миллионов людей, которые платят налоги, и военный сбор просто взяли и украли. К солдату не дошла качественная техника по реальной цене, а дошла в два-четыре раза дороже", – приводит слова Гриценко издание "Украинские новости".
Политик признал, что сейчас лидера страны никто не посадит, но когда он, Гриценко, станет президентом, тюрьмы Порошенко не избежать. "Мы их посадим. Они должны сесть пожизненно с полной конфискацией имущества независимо от фамилий", – пообещал экс-министр обороны и лидер партии "Гражданская позиция".
Посадить Петра Порошенко обещала и его бывшая соратница, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Она отправила в Генпрокуратуру два заявления с требованием возбудить уголовные дела в отношении президента. "Оранжевая принцесса" обвинила Порошенко в готовящихся массовых фальсификациях на выборах 31 марта. Речь идет о вбросах голосов и использовании в списках избирателей так называемых мертвых душ.
"Снимут", догонят, и ещё раз... "снимут"— РуПол | Рыжевский (@RuPol555) 28 февраля 2019 г.
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°#Порошенко #юмор #политика #Украина pic.twitter.com/e8aZVh9YBr
Выборы президента Украины пройдут 31 марта. По данным соцопросов, Владимир Зеленский уверенно занимает первое место в рейтингах народной популярности: за него готовы отдать голоса 27,3% избирателей. 18,8% респондентов поддержали Юлию Тимошенко, 18,2% намерены голосовать за Петра Порошенко. Анатолий Гриценко занимает пятую позицию с 8,8% голосов.
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