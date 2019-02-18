Для Порошенко готово место в тюрьме
Свое стихотворение, написанное в соавторстве с мужем, Иваном Соловьевым, экс-прокурор Крыма опубликовала на своей странице "ВКонтакте".
Если
Украина прекратит стрелять,
Где же будет деньги Порошенко брать?
Где возьмёт поддержку партии войны?
Как он сможет вскоре избежать тюрьмы?
Сегодня Украина захвачена врагом,
Не войсками вермахта – бандеровцы кругом.
Люди по квартирам затаясь сидят,
Экономят гривны, в тряпочку молчат.
То, как им живется – истинный "успех",
Пятилетний нервный и очень горький смех.
Обокрали полностью, как на воровском бану,
Забрали мир, спокойствие и свою страну.
Ранее супружеская пара написала книгу "Крымская весна. До и после. История из первых уст". В книге раскрывается не только история референдума на полуострове, но и ее собственная биография. Издание оформлено в стиле аниме, пишет Ura.ru.
Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нынешнее состояние Украины историей успеха. Лидер Незалежной похвалился тем, что даже в условиях войны ему удается проводить самые глубокие реформы в истории. Это заявление рассмешило пользователей соцсетей, которые припомнили Порошенко все его невыполненные обещания.
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