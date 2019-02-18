Для Порошенко готово место в тюрьме

0
Новости Украины Крым Форум Выборы-2018 Госдума VII созыва

Самое читаемое

Вскрылась любовная связь известного шоумена со стилистом
Ничего не поможет: мощный оползень "сжирает" Крымский мост
Спрятавшая живот Бузова: Сейчас уже не до шуток, все очень серьезно
Оскандалившаяся Собчак об оральных ласках: "Удобно лежать на спине"
"Я ухожу к Богомолову, с которым собираюсь заняться сексом": Собчак заставили быть честной
партнеры
Понедельник 18 февраля
Лента новостей
09:24
Сотникова вышла на лед Байкала (видео)
08:55
Народный артист России умер после тяжелой болезни
08:53
После возвращения Аршавина Барановская изменила внешность
08:29
Киркоров побил юбиляршу Пугачеву
07:10
"Вообще адище": люди в шоке от просевшего Крымского моста
06:21
"Чувствуется гармония": шикарная Брежнева стала иконой стиля
03:15
Самая красивая учительница завоевала сердца по всему миру
23:16
"Сожрут сами себя": скандалу Бородиной и Водонаевой предрекли неожиданный поворот
21:03
Ждут смерти Елизаветы II: вражде Маркл и Миддлтон положили конец
18:00
Басков сделал Бузовой предложение
17:56
Крымские татары потребовали изъять из школ учебники по истории
17:25
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
17:22
Депутат Думы призвал ввести ответственность за фейк-ньюс
16:53
На Украине раскольники под прикрытием полиции захватили православный храм
16:11
Укупник сбежал от озверевшего спутника своей возлюбленной
16:02
Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
15:48
В Госдуме призвали ужесточить наказание за фейковые новости
15:37
Рассказ об ужасной бедности в России шокировал
14:55
Передали сигнал Скрипалям: Рядом со шпилем в Солсбери вывесили флаг России
14:41
Шура проговорился о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой
14:20
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 17 февраля 2019 года
13:58
"А где Алла?": сияющий Галкин в окружении поклонниц вызвал недоумение
13:38
Участница шоу "Голос" насмерть сбила человека в Москве
13:21
Юрский предсказал свою смерть
13:16
В массовой драке в Москве погибли два человека
12:43
Постаревшей Долиной предложили лечь под нож
12:38
В центре Москвы мужчину насмерть забили в драке
11:55
Раскрыта страшная зависимость Ксении Собчак
11:19
Боня назвала себя виновной в смерти брата
10:45
Гармаш оконфузился на публике
06:02
Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
03:06
Нелепую Пугачеву заставляют избавиться от "гнезда" из волос
01:06
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
23:10
Интеллектуалы устроили бой из-за звания оскандалившегося Друзя
21:02
Гей-беженец и трансгендер: мужа Божены Рынска заставляют признаться
18:46
Подробности обрушения в Петербурге: сообщают о людях под завалами
17:37
Задолжавшего миллионы Тарасова преследует злой рок
16:33
"Стыдно в этом жить": избитая жена рассталась с алкоголиком Башаровым
16:16
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
15:40
43-летняя Волочкова дала фору Жан-Клод Ван Дамму
14:37
Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение
14:37
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 16 февраля 2019 года
13:42
Нашли общий язык: друзья о свадьбе Шепелева и новой возлюбленной
13:22
"Баба Нюша": певица шокировала внешним видом на прогулке с дочерью
12:22
"Горшки мыть": призывающую изолироваться от россиян звезду гонят в шею
12:11
Богачка Пугачева озолотила малолетнюю дочь Жасмин
12:02
Влад Топалов мог потерять голос
11:43
Кузьмину потребовалась помощь врачей после встречи с молодой красоткой
11:19
Вляпавшаяся в историю Бузова испугалась мести
10:34
Спутавшуюся с шарлатанами Бледанс облили грязью
09:27
Боевики ИГ остаются угрозой для Сирии
07:02
Непристойные шашни Собчак уже опротивели
06:04
"Подкинул куклу вуду": Угроза для жизни
03:16
"Не в тренде": Барановскую пропесочили из-за свитера с дырками
01:08
"Смешно и грустно": вернувшуюся от гуманоидов Катю Лель раскусили
23:17
"Сродни смерти": Первый канал подписал приговор Друзю
21:49
Лазарев раскрыл свое самое сокровенное желание
21:34
''Беременна?'': пустившаяся во все тяжкие Лорак показала подросший живот
21:13
Названы самые подорожавшие продукты
21:03
Народ плюется в Фадеева из-за подлых махинаций с новым Serebro
20:58
Жители Свердловской области вернули 19 млрд долгов
20:48
Умер заслуженный артист России
20:39
Известная певица жестоко бросила 50-летнего жениха
20:29
Серийного грабителя поймали в Тюмени после 29 краж
20:04
Женщины в соцсетях отправили в пять раз больше валентинок
19:57
Кумир молодежи обнародовала "голые" фото
19:05
Жительница Астраханской области задержана за сбор средств для ИГИЛ
19:03
2:0 в пользу налоговой
18:42
"Довела мужика": Собчак высказалась о гей-признании Виторгана
18:18
"Да пошел ты!" – Облитый грязью Порошенко сбежал от толпы
18:15
"Горячая штучка": роскошная 50-летняя Бондарчук возбудила народ
17:40
Стало известно об уходе Машкова
17:26
Галкин ушел от ответа после скандала на Первом канале
16:59
Рита Дакота влезла в мерзкий скандал с Бородиной и Водонаевой
16:54
"Не тянет": запевшей внучке Ротару сделали компьютерный голос
16:40
Торговой сети "Пятерочка" – 20 лет!
16:27
Совет на выходные
16:22
Красотку из "ВИА Гры" побили за любовь к подарочкам
16:18
Муж изменил Бородиной с Водонаевой
16:12
Савельева оказалась в больнице после слухов о беременности
16:05
Развеян миф о пользе одного бокала вина в день
15:47
Пояс верности с гигантским бриллиантом вызвал переполох
15:42
Знаменитую певицу подняли на смех из-за ошибки в татуировке
15:31
"Стал шамкать": муж Рынской оказался в больнице после страшного предательства
15:18
"Киска и Бабочка": порнокадры с известной актрисой разгорячили Корчевникова
15:08
Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
15:01
"Транслируем свадьбу в прямом эфире": Басков сделал сенсационное признание
14:53
Двуличному Порошенко врезали за тайную связь с Путиным
14:50
Подробности жестокого избиения мэра Иваново
14:46
"Единая Россия" помогла получить землю семьям Алтая
14:24
Гузееву с товаркой втянули в грязные гей-разборки
14:12
Песков проговорился о состоянии травмированного Путина
14:10
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
14:09
Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
14:09
Врачи ждут вступления в силу закона о паллиативной помощи
14:06
Идущего на поправку Шумахера заметили в Испании
13:59
Что стоит за идеей переезда чиновников в "Москва-Сити"
13:55
Третий отравитель Скрипалей "засветился" в Болгарии
13:54
Лукашенко возмутил странным поведением на встрече с Путиным
13:52
Из квартиры в Москве похитили два миллиона и драгоценности
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Рассказ об ужасной бедности в России шокировал
"Горшки мыть": призывающую изолироваться от россиян звезду гонят в шею
Избитую и умирающую с голоду Самбурскую спасли незнакомцы
"Надежды больше нет": Кудрявцева со слезами на глазах услышала вердикт
Вляпавшаяся в историю Бузова испугалась мести
"Пошел вон!": жена прогнала Меладзе
Политика

Для Порошенко готово место в тюрьме

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
Наталья Поклонская приняла близко к сердцу хвалебные речи Петра Порошенко об успехах своего пятилетнего правления. Депутат Госдумы в стихах ответила президенту Украины и напророчила ему скорое попадание на нары.

Продолжение: США сделали грозное предупреждение теряющему контроль Порошенко
прочитано 535 раз

Свое стихотворение, написанное в соавторстве с мужем, Иваном Соловьевым, экс-прокурор Крыма опубликовала на своей странице "ВКонтакте".

ПО ТЕМЕ

"Да пошел ты!" – Облитый грязью Порошенко сбежал от толпы

Двуличному Порошенко врезали за тайную связь с Путиным

 Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Если Украина прекратит стрелять,
Где же будет деньги Порошенко брать?
Где возьмёт поддержку партии войны?
Как он сможет вскоре избежать тюрьмы?

Сегодня Украина захвачена врагом,
Не войсками вермахта – бандеровцы кругом.
Люди по квартирам затаясь сидят,
Экономят гривны, в тряпочку молчат.

То, как им живется – истинный "успех",
Пятилетний нервный и очень горький смех.
Обокрали полностью, как на воровском бану,
Забрали мир, спокойствие и свою страну.

Ранее супружеская пара написала книгу "Крымская весна. До и после. История из первых уст". В книге раскрывается не только история референдума на полуострове, но и ее собственная  биография. Издание оформлено в стиле аниме, пишет Ura.ru.

Напомним, что ранее президент Украины Петр Порошенко в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности назвал нынешнее состояние Украины историей успеха. Лидер Незалежной похвалился тем, что даже в условиях войны ему  удается проводить самые глубокие реформы в истории. Это заявление рассмешило пользователей соцсетей, которые припомнили Порошенко все его невыполненные обещания.

Автор: Александр Комаров18 февраля 2019, 09:32

комментарии

Политика

Принял на грудь и пошел геройствовать: Порошенко стал посмешищем из-за истерики в Мюнхене
Украинцы взвыли после признания Меркель о Путине
Порошенко в истерике потребовал извинений от российских СМИ
Новое галлюцинногенное оружие России напугало Запад

Шоу-бизнес

Маша Распутина вышвырнула растолстевшего мужа
После возвращения Аршавина Барановская изменила внешность
Киркоров побил юбиляршу Пугачеву
"Чувствуется гармония": шикарная Брежнева стала иконой стиля

Проишествия

Смертельная драка 22-летнего борца-чемпиона с 51-летним охранником попала на видео
В лечившей Кобзона клинике из-за халатности врачей умер пациент
Подробности жестокого убийства режиссера на глазах у детей
В Турции произошла авиакатастрофа (видео)

Lifestyle

Лещенко и Зара исполнят последнюю волю Кобзона
"Мы конкурируем с Авериным во всем": звезда "Склифосовского" высказалась о вражде на съемках
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Трейлер фильма "Аладдин" вызвал оторопь у зрителей
Шоу-бизнес

"А где Алла?": сияющий Галкин в окружении поклонниц вызвал недоумение

Видеозапись встречи с фанатками появилась в Instagram
Шоу-бизнес

Шура проговорился о суррогатном материнстве после встречи с Кудрявцевой

Он хочет завести ребенка
Шоу-бизнес

Постаревшей Долиной предложили лечь под нож

Звезде нужно чаще бывать у косметолога
Шоу-бизнес

Боня назвала себя виновной в смерти брата

Эта трагедия не дает ей покоя уже много лет

Гороскоп

Совет на выходные
Родовое проклятье Алены Кравец
Стремительно разрушающейся Бузовой нужна помощь
5 ритуалов для привлечения любви

Фоторепортажи

Звездный бэби-бум: Виторган, Галкин, Запашный и другие
Укрощение львов и тушение пожаров: факты о звездах, поражающие воображение
Сверкнувшую трусами Седокову перепутали с Семенович
Эффектная Шарапова затмила скромника Малахова

Спорт

Отдохнувшего в Испании Тарасова задержали прямо в аэропорту
"Меня долго откачивали": Сотникова откровенно высказалась о своем здоровье
"Абсолютно ненормально!": невоспитанный Губерниев вывел из себя биатлонистов
"Это космос": Загитова шокировала известного тренера своими способностями

Регионы

Подробности жестокого избиения мэра Иваново
"Газовых хулиганов" в петербургском метро разогнал пассажир с молотком (видео)
"Полные уроды!": заявление о закрытии Крымского моста добило россиян
Появилось видео обрушения трапа в аэропорту Барнаула
© 2019 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru