Выскочку Зеленского накажут за нападки на Порошенко
Политик выразил сомнение, что Зеленский попадет во второй тур. По его мнению, наиболее вероятен вариант, когда Порошенко и Тимошенко объединятся и сделают все, чтобы выскочка-комик не попал во второй тур.
Даже если Зеленский победит, реакция политической элиты Незалежной будет резко негативной, прогнозирует бывший депутат. Он полагает, что Верховная рада постарается лишить новоиспеченного президента реальных полномочий и перейти к парламентской форме правления.
Килинкаров видит позитив в таком сценарии. В эфире телеканала "Россия 1" политик напомнил, что на Украине с 1999 года обсуждается сокращение полномочий главы государства. "Если Зеленский победит, я уверен, это будет реализовано. Никто не даст ему в полной мере управлять государством", – прогнозирует Килинкаров.
Зеленский вырвался в лидеры президентской гонке на Украине и имеет реальные шансы на победу.— Константин Симонов (@ich_Mitra) 5 февраля 2019 г.
Ну всё правильно, цирк должен возглавить клоун. pic.twitter.com/MTI3bVB5Lp
Выборы президента Украины – 2019 пройдут 31 марта. Владимир Зеленский объявил о намерении побороться за пост главы государства в канун Нового года. После этого он начал составлять предвыборную программу. Она будет основана на наказах украинцев.
Эксперты считают, что борьба развернется между юмористом Владимиром Зеленским, лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко и действующим президентом Петром Порошенко. По данным социологической группы "Рейтинг", Зеленский подвинул с пьедестала "оранжевую принцессу" и вырвался в лидеры гонки.
Отдать голос Зеленскому готовы 19% тех, кто пойдет на выборы. Социологи отмечают, что больше всего актера поддерживают в восточных и южных регионах страны. Довериться Тимошенко согласны 18,2% респондентов, а поддержать Порошенко – 15,1%.
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