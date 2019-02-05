Выскочку Зеленского накажут за нападки на Порошенко

Совсем недавно актер Владимир Зеленский принимал президентскую присягу только в кино, а теперь имеет реальные шансы сесть в кресло главы государства. Социологические опросы показали лидерство комика в предвыборной гонке, но так просто власть юмористу никто не отдаст. Даже если он победит на выборах – почивать на лаврах будет недолго, полагает бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.



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