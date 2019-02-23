Зеленский стал причиной истерики украинцев

Активисты и радикалы на Украине реагируют на зашкваливающие рейтинги актера и юмориста, а по совместительству еще и кандидата в президенты страны, Владимира Зеленского с присущей им горячностью и эмоциональностью. Главному сопернику Петра Порошенко предъявляют претензии из-за того, что он не принимал активного участие в государственном перевороте.

За прошедшие годы многие аналитики успели отметить общую для всех украинских активистов-сторонников Майдана черту – упрямые факты они всегда пытаются опровергнуть своими эмоциональными лозунгами. Эту же тактику, судя по всему, решили задействовать против главного соперника Петра Порошенко Владимира Зеленского на предстоящих выборах на Украине. Объективно он остается самым поддерживаемым среди населения кандидатом, и бороться с этим радикалы собираются своим праведным гневом.

В частности, в интервью изданию "Краина" член Автомайдана Сергей Поярков обвинил комика в том, что тот не принимал никакого деятельного участия в государственном перевороте на Украине. "У меня вопрос: что он делал, когда украинцы стояли на Майдане? Бегал по корпоративах, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале", – цитирует издание "ПолитНавигатор" активиста.

"Поэтому не имеет морального права выдвигать свою кандидатуру. Порошенко, Ляшко, Гриценко – имеют. Они там были. Имели силу во время революции отстаивать свою позицию. Политик должен биографией доказать профессиональную состоятельность", – подчеркнул он.

В связи с этим, уверен Сергей Поярков, Владимир Зеленский не сможет пройти во второй тур даже несмотря на его высокие рейтинги. По его словам. основная борьба развернется между Петром Порошенко и Юлией Тимошенко.