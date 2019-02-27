Зеленского ждет судьба приговоренного к расстрелу Порошенко
Все кандидаты на пост президента ограничены жесткими рамками, которые им выставили внешнеполитические игроки. Любого, кто победит на выборах 31 марта, заставят идти на усиление конфронтации с Москвой, полагает политолог Богдан Безпалько.
"У украинских лидеров всегда есть уязвимые места, на которые могут надавить. И у Порошенко, и у Тимошенко, и у Зеленского, и у Бойко", – сказал эксперт. При этом Безпалько не верит в то, чтобы кто-то из нынешних лидеров президентской гонки изменил бы отношения Киева и Москвы в лучшую сторону, пишет издание "ПолитНавигатор".
Что касается Порошенко, то на днях его предложили расстрелять за государственную измену. Такой вердикт вынес президенту один из самых скандальных украинских политиков Олег Ляшко. Депутат сделал это заявление с трибуны Верховной рады.
Ранее лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко обвинила президента в подготовке массовых фальсификаций на предстоящих выборах 31 марта. "Оранжевая принцесса" написала два заявления на имя генпрокурора Украины, в которых привела факты будущих подтасовок.
Соцопрос: Зеленский побеждает всех оппонентов во втором туре https://t.co/9YPQbU9cDg pic.twitter.com/qM5CSHMJcy— InfoResist (@InfoResist) 27 февраля 2019 г.
Выборы президента Украины намечены на 31 марта. В избирательном бюллетене значатся 44 фамилии. Лидером президентского рейтинга месяц назад стал артист Владимир Зеленский. По данным на 25 февраля, его поддерживают 14,1% украинцев. На втором месте – действующий президент Петр Порошенко с 9,6%. Замыкает тройку глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за нее готовы отдать свои голоса 7,4% граждан страны.
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